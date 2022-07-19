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Рада звільнила Баканова з посади глави СБУ
12:29 19.07.2022 |
Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Івана Баканова з посади глави Служби безпеки України (СБУ), повідомила член фракції "Слуга народу" Галина Янченко.
"Баканова звільнили з посади. Тепер офіційно. Верховна Рада проголосувала за таке рішення", – написала вона у своєму телеграм-каналі.
Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), за ухвалення відповідного проєкту постанови №7564 у цілому проголосували 265 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.
За словами нардепа, Баканова у залі засідань ВР не було, а розгляд питання про звільнення був досить формальним.
Як повідомлялося, 17 липня Зеленський підписав указ про усунення Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а 18 липня глава держави підписав указ про призначення тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Василя Малюка і вніс до ВР подання про звільнення з цієї посади Баканова.
Баканов обіймав посаду голови СБУ з 29 серпня 2019 року. Перед цим президент Зеленський призначив його першим заступником керівника Служби. До цього, з 2 грудня 2017 року до 27 травня 2019 року, Баканов був головою політичної партії "Слуга народу", а під час передвиборчої кампанії керував штабом Зеленського.
З 25 січня 2013 року Баканов був керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 року - керівником ТОВ "Студія Квартал-95".
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