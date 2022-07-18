Рада звільнила міністерку соцполітики Лазебну - нардеп Железняк

Верховна Рада у понеділок, 18 липня, звільнила міністерку соціальної політики Марину Лазебну, яка написала заяву в кінці минулого тижня. За це рішення проголосували 277 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Лазебна очолювала Мінсоцполітики з березня 2020 року.

Перед тим у 2019 році вона недовго керувала Державної соціальною службою України. З травня 2013 року до березня 2014 року була керівницею Державної служби зайнятості України.

"Два роки роботи в умовах пандемії, 145 днів - під час повномасштабної війни. Уряд спільно з Мінсоцполітики з Мариною Володимирівною на чолі запустив низку програм для підтримки громадян. Попри всі виклики, ми послідовно підвищували пенсії та соціальні виплати. У пілотних регіонах запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери. Багато важливої і зразкової роботи було зроблено. Дякуємо пані міністру за результативну працю", - прокоментував звільнення Лазебної прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Її наступницею в Міністерстві соціальної політики має стати керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович.