Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України

 

Міністри закордонних справ ЄС погодилися виділити ще 500 млн євро на військову допомогу для України.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, пише "Європейська правда".

Рішення прийняли на зустрічі глав МЗС у Брюсселі.

"Європа продовжує вкладатися у мир та захист наших цінностей. Вітаю політичну згоду Ради ЄС щодо п'ятого траншу для України у рамках Європейського фонду з підтримки миру... Європа - разом з Україною", - заявив Шарль Мішель, зазначивши, що загальний обсяг виділених на військову допомогу коштів досягнув 2,5 млрд євро.

Нагадаємо, виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на військову допомогу для України Рада ЄС схвалила наприкінці травня. Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4173
  0,1419
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5205  0,31 0,84 37,4155  0,29 0,77
EUR 36,5468  0,18 0,49 37,6045  0,16 0,43

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес