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Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
14:45 18.07.2022 |
Міністри закордонних справ ЄС погодилися виділити ще 500 млн євро на військову допомогу для України.
Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, пише "Європейська правда".
Рішення прийняли на зустрічі глав МЗС у Брюсселі.
"Європа продовжує вкладатися у мир та захист наших цінностей. Вітаю політичну згоду Ради ЄС щодо п'ятого траншу для України у рамках Європейського фонду з підтримки миру... Європа - разом з Україною", - заявив Шарль Мішель, зазначивши, що загальний обсяг виділених на військову допомогу коштів досягнув 2,5 млрд євро.
Нагадаємо, виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на військову допомогу для України Рада ЄС схвалила наприкінці травня. Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.
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