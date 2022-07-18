Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов

Про звільнення глави СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірини Венедіктової поки що не йдеться, повідомив в ефірі телемарафону в понеділок заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

"Нині про звільнення цих двох посадових осіб поки що не йдеться. Йдеться про те, що генпрокурора відсторонено від посади, а главу СБУ - тимчасово усунено від покладених на нього обов'язків", - зазначив він.

"Щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадових осіб на кримінальні провадження, які розслідують щодо представників СБУ, котрих підозрюють у співпраці з країною агресором, так само, що стосується прокурорів, президент прийняв відповідне рішення", - повідомив Смирнов.

Він не виключив, що за результатами перевірок рішення про звільнення може бути не ухвалено.

Пізніше в ефірі телемарафону Смирнов наголосив, що за результатами багатопрофільної інспекції всіх правоохоронних органів та службових розслідувань президент прийматиме рішення "про доцільність чи недоцільність внесення до парламенту відповідних подань щодо отримання згоди про звільнення генерального прокурора чи звільнення голови Служби безпеки".

Відповідаючи на запитання, чи розглядають кандидатуру Олексія Симоненка як основну на посаду генерального прокурора у разі звільнення Венедіктової, Смирнов сказав: "Особливим політикам під час війни треба менше займатися політикою... Якщо в майбутньому буде порушено питання про звільнення генерального прокурора, то я хочу нагадати, що згідно з Конституцією України призначення нового генерального прокурора також відбувається за згодою парламенту. Президент призначає за згодою парламенту. Тому всі ці висновки про Симоненка чи когось іншого є передчасними".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.