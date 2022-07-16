Компания для HIMARS: в Украину прибыли первые РСЗО M270

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые реактивные системы залпового огня М270 прибыли в страну.

Об этом Резников рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Дальнобойное семейство армии Украины пополнилось: прибыли первые РСЗО М270! Они станут хорошей компанией HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу", - написал Алексей Резников, не уточнив, о каком количестве систем идет речь.

Напомним, в начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Министерство обороны Норвегии пообещало предоставить британцам три системы для замещения.