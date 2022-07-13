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Данилов о реестре олигархов: он уже готов
08:21 13.07.2022 |
В Украине уже готов реестр олигархов, но еще не было ни одного решения, чтобы кого-то в него вносить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".
По его словам, на сегодня власти официально никого не могут назвать олигархом, поскольку еще продолжается сбор документов и другой информации по каждому кандидату в реестр.
"Этот процесс идет, сам реестр уже готов, положение о реестре утверждено. На сегодня институции, которые имеют право подавать (кандидатов, - ред.), обрабатывают документы", - отметил Данилов.
Он также уточнил, что именно СНБО будет определять, кто является олигархом.
Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о реестре олигархов.
Накануне стало известно, что самый богатый человек Украины Ринат Ахметов из-за закон об олигархах уходит из медиабизнеса.
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