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АНАЛІТИКА

Данилов о реестре олигархов: он уже готов

08:21 13.07.2022 |

Політика

 

В Украине уже готов реестр олигархов, но еще не было ни одного решения, чтобы кого-то в него вносить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

По его словам, на сегодня власти официально никого не могут назвать олигархом, поскольку еще продолжается сбор документов и другой информации по каждому кандидату в реестр.

"Этот процесс идет, сам реестр уже готов, положение о реестре утверждено. На сегодня институции, которые имеют право подавать (кандидатов, - ред.), обрабатывают документы", - отметил Данилов.

Он также уточнил, что именно СНБО будет определять, кто является олигархом.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о реестре олигархов.

Накануне стало известно, что самый богатый человек Украины Ринат Ахметов из-за закон об олигархах уходит из медиабизнеса.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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