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АНАЛІТИКА

Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины

 

Совет Европейского союза утвердил предложение Европейской комиссии выделить Украине 1 млрд евро первого транша новой макро-финансовой помощи Украине.

"Сегодня Совет решил в срочном порядке предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1 млрд евро", - сообщает во вторник пресс-служба Совета ЕС. Решение было принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов.

В пресс-релизе отмечается, что вместе с чрезвычайной макро-финансовой помощью в размере 1,2 миллиарда евро, которая была выделена ранее в этом году, общая макрофинансовая поддержка ЕС Украине с начала войны теперь достигает 2,2 миллиарда евро. "Ожидается, что в ближайшие месяцы она еще больше увеличится. Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития", - сказано в сообщении.

Комментируя решение, министр финансов Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Збынек Станюра сказал: «Продолжение материальной и финансовой помощи – не вариант, а наша обязанность. Поэтому я очень рад, что мы ускорили решение о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро. Это даст Украине необходимые средства для покрытия неотложных нужд и обеспечения работы критической инфраструктуры».

Ранее 7 июля это предложение поддержал Европейский парламент.

Как сообщалось, 1 июля Европейская Комиссия предложила новый пакет макро-финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд евро. Это первая часть исключительного пакета макро-финансовой помощи в размере до 9 млрд евро, объявленного Комиссией 18 мая 2022 года и одобренного Европейским Советом в рамках саммита 23-24 июня 2022 года.

Данное предложение – часть чрезвычайных усилий Европейского Союза совместно с международным сообществом помочь Украине в разрешении неотложных финансовых потребностей после начала неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. Эта помощь дополнит уже оказанную ЕС поддержку, которая включает экстренный заем макро-финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, выплаченную в первой половине года. Таким образом, сумма поддержки Украины с начала войны составит до 2,2 млрд евро и может достигнуть 10 млрд евро, когда пакет чрезвычайной помощи Украине начнет действовать в полном объеме.

Еврокомиссия констатировала, что предложение предусматривает предоставление средств Украине в виде долгосрочных ссуд на льготных условиях и будет способствовать макроэкономической стабильности и общей устойчивости Украины на фоне военной агрессии России и связанных с ней экономических вызовов. В знак солидарности бюджет ЕС покроет проценты по этому займу, и 70% суммы этого займа будет обеспечено бюджетом ЕС.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: ЄС
 

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