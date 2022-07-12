Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС), признал, что обладает юрисдикцией для продолжения рассмотрения иска Украины к России, касающегося захвата украинских моряков в Керченском проливе в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе ППТС, опубликованном в понедельник, 11 июля.

Как говорится в решении суда, арбитраж "обладает юрисдикцией в отношении спора между сторонами". В то время как события 25 ноября 2018 года относятся к военным действиям и не попадают под его юрисдикцию, последовавший за ними арест украинских кораблей и моряков не представляет собой военные действия, а значит попадает под юрисдикцию арбитража, объяснил суд.

Точный момент, когда события перестали быть "военными действиями", будет определен в ходе рассмотрения дела по существу, уточнили в ППТС. Теперь арбитраж продолжит рассмотрение дела, а у российской стороны есть полгода на подготовку контрмеморандума.

Захват украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году

25 ноября 2018 года три военных корабля Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" попытались пройти из Одессы в Мариуполь в Азовском море. Россия обвинила украинскую сторону в нарушении границы российского "территориального моря" у берегов Крыма, обстреляла корабли и захватила их вместе с экипажем. Задержанные судна тогда были отправлены в Керчь, а 24 украинских моряка были арестованы. В 2019 году корабли были возвращены Украине, а моряки были обменяны.

В апреле 2019 года Украина подала в международный арбитражный трибунал в Гааге иск с требованием признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. В августе 2020 года российская сторона выступила с возражениями по делу, усомнившись в праве арбитража рассматривать его, поскольку спор касался военных действий и поэтому выходил за рамки юрисдикции международного арбитража. Теперь арбитраж отверг российские возражения.