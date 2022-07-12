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Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
22:10 11.07.2022 |
Вопросы в адрес главы Офиса президента Украины Андрея Ермака связаны с решением ряда проблем в украинско-американских отношениях, в которых на него ссылаются другие лица, отмечает член Конгресса США Виктория Спартц.
"Мы тратим миллиарды долларов. В Украине были созданы антикоррупционные институции, и нас беспокоит, когда мы видим, что эти институции не могут работать. Мне говорят, что это из-за Ермака и людей, которых он ставит на должности. Я не знаю, так ли это, но президент Байден, когда он тратит средства в Украине, должен отчитываться Конгрессу за это", - сказала Спартц в интервью "Украинской правде", опубликованном в понедельник.
По ее словам, у американской стороны нет возможности осуществлять аудит оружия после того, как оно пересекло украинскую границу, и это является серьезной проблемой.
"Если Конгресс сейчас установит надзорные механизмы на уровне самого Конгресса - то это будет такая бюрократия, что будет очень плохой для хода войны. Поэтому мы предложили вам идею, как это делать, чтобы не создавать излишнюю бюрократию, а поставки уходили на фронт. Я не буду раскрывать деталей этого предложения, но ваше правительство его отклонило, и мне сказали, что это из-за господина Ермака", - добавила конгрессвумэн.
Касательно связей Ермака с РФ, она сказала, что "это вопрос, который у всех есть, но никто не желает его решать". "Не нам решать, кто занимает у вас ту или иную должность. Мы будем общаться с назначенными. Но это не значит, что будет большое доверие, если у этих людей проблемы с репутацией", - резюмировала Спартц.
Как сообщалось, ранее Спартц обратилась к президенту США с просьбой "предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком". Издание сослалось на ее письмо, опубликовав его. Часть письма скрыта от публикации, закрыта черной плашкой, но в тексте есть краткое упоминание о якобы наличии "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его возможных связях с Россией". В открытой части письма эти тезисы не отображены.
Конгрессвумэн Матси Каптур раскритикована заявления Спартц и призвала не останавливать помощь Украине. Кроме того, позицию Спартц резкой критике подверг Украинский конгрессовый комитет.
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