Ахметов выходит из медиа-бизнеса из-за «антиолигархического закона»

Миллиардер Ринат Ахметов заявил о "вынужденном выходе" его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса на выполнение антиолигархического закона, принятого в прошлом году.

Об этом говорится в заявлении Ахметова на сайте SCM.

Он заявил, что на этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и лицензий печатных медиа в Украине и прекратит деятельность онлайн-медиа МГУ.

Такое решение, подчеркнул он, продиктовано вступлением в силу так называемого "антиолигархического закона".

"Как самый крупный частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа-активов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиа-бизнес на рыночных условиях", - говорится в заявлении.

В медиа-холдинг Ахметова входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", НЛО TV, Индиго TV, каналы группы "Футбол", платформа OLL.TV, Xtra TV, онлайн-СМИ segodnya.ua и Vogue.UA.