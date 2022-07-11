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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Ахметов выходит из медиа-бизнеса из-за «антиолигархического закона»
18:31 11.07.2022 |
Миллиардер Ринат Ахметов заявил о "вынужденном выходе" его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса на выполнение антиолигархического закона, принятого в прошлом году.
Об этом говорится в заявлении Ахметова на сайте SCM.
Он заявил, что на этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и лицензий печатных медиа в Украине и прекратит деятельность онлайн-медиа МГУ.
Такое решение, подчеркнул он, продиктовано вступлением в силу так называемого "антиолигархического закона".
"Как самый крупный частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа-активов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиа-бизнес на рыночных условиях", - говорится в заявлении.
В медиа-холдинг Ахметова входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", НЛО TV, Индиго TV, каналы группы "Футбол", платформа OLL.TV, Xtra TV, онлайн-СМИ segodnya.ua и Vogue.UA.
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