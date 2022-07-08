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АНАЛІТИКА

Кабмин отменил перечень товаров критического импорта

16:30 08.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Кабинет Министров отменил список товаров критического импорта.

Как передает Укринформ, об этом говорится в постановлении правительства №761 от 7 июля.

Так, документ отменяет пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 16 марта 2022 г. № 289 "Некоторые вопросы товаров критического импорта", которым утверждены критерии определения товаров критического импорта в условиях военного положения.

В то же время будет действовать перечень услуг, работ, прав интеллектуальной собственности, других неимущественных прав, предназначенных для продажи (оплатной передачи), по операциям по импорту которых рекомендовано Национальному банку обеспечить осуществление переводов. В этот перечень входят, в частности, оптические и радарные спутниковые снимки, продукты их обработки; лицензии на спутниковые данные и продукты их обработки; программная продукция; криптографические средства защиты информации.

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 9 июля 2022 года.

Как сообщалось, Кабинет Министров 24 февраля утвердил перечень товаров критического импорта и рекомендовал Национальному банку обеспечить трансграничные валютные платежи за операции по импорту товаров, указанные в перечне.
 

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