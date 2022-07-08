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НБУ разрешил покупать валюту для импорта любых товаров и увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 дней

15:31 08.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал нормативно-правовые акты в соответствии постановлением Кабинета министров об отмене понятия критического импорта, что позволит бизнесу с 9 июля 2022 года покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту любых товаров.

Как сообщила пресс-служба НБУ в пятницу, соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №142 от 7 июля, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 9 июля.

Согласно сообщению, в то же время ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг будут сохраняться. В частности, предприятия смогут импортировать только те услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, входящие в перечень, утвержденный постановлением Кабмина №761 от 7 июля 2022 года.

"По состоянию на начало июля перечень товаров критического импорта содержал около 90% импортируемых до войны товаров. Учитывая это, по оценкам НБУ, соответствующее послабление не приведет к существенному дополнительному давлению на валютный рынок. Это улучшит условия ведения предпринимательской деятельности в Украине, поскольку бизнес сможет покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса", - пояснили в центробанке.

НБУ ожидает, что замедление скорости роста импорта в перспективе через возврат пошлин и налогов на импорт и дальнейшее возобновление производства в Украине будут способствовать уменьшению разницы между спросом и предложением на валютном рынке.

Кроме того, Нацбанк с 9 июля расширяет сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней, для поддержки украинских предприятий путем увеличения их возможностей в условиях логистических проблем при экспорте и импорте продукции, возникших из-за войны.

Указывается, что новые требования будут применяться для операций резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022 года, а для операций, проводившихся к соответствующей дате, предельные сроки расчетов, по-прежнему, составляют 365 дней.

Кроме того, в целях снижения давления на валютном рынке Нацбанк уменьшит с 10 до двух рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года.

Соответствующее ограничение не распространяется, в частности, на покупку валюты для проведения резидентами мероприятий для обеспечения национальной безопасности и обороны, госорганами, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведывательную деятельность или досудебное расследование, Государственной казначейской службой Украины, а также на основании отдельных решений Нацбанка, принимаемых из-за обращений Кабмина, министерств, Совета нацбезопасности и СБУ.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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