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АНАЛІТИКА

Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины

 

Европейский парламент предоставил "зеленый свет" для выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в связи с войной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Парламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине дополнительного займа на выгодных условиях, вдобавок к 1,2 млрд евро, которые перечислили в марте и мае.

Эта сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Займ ​​предоставляется как быстрая финансовая поддержка в условиях острой потребности, чтобы Украина могла обеспечивать финансирование важнейших государственных функций.

Средства предоставляются с условиями соблюдения ряда критериев, в частности сохранения демократических механизмов, несмотря на концентрацию власти в исполнительной ветви в условиях войны, и повышенную прозрачность и отчетность об использовании.

Решения приняли 522 голосами "за", тогда как против проголосовали 17 и 25 воздержались.

Премьер Украины Денис Шмигаль поблагодарил Европарламент за решение.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро.
Ключові теги: ЄС
 

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