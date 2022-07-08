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АНАЛІТИКА

Борис Джонсон заявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, однако продолжит исполнять премьерские обязанности, пока партия не выберет себе нового лидера.

Выступая перед журналистами на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил за поддержку своих сторонников и народ Британии и заявил, что ему невероятно грустно покидать "лучшую работу в мире", но "так уж получилось".

Он обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать эту страну и после его отставки.

Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партиийной конференции в октябре.

В четверг призывы к немедленному уходу Джонсона звучали со стороны как консерваторов, так и оппозиции. Руководство страной на время, которое понадобится для избрания нового лидера правящей партии, немедленно должен взять на себя заместитель премьер-министра Доминик Рааб, считают они.

"В своей речи Джонсон напомнил нам о своих главных достижениях - от брексита до программы вакцинации от ковида", - отмечает политический корреспондент Би-би-си Иен Уотсон.

Джонсон также дал понять, что уходит неохотно и не то что бы вняв призывам своих однопартийцев. Их отставки в знак протеста против скандалов Джонсон назвал "эксцентричными", никак не упомянув о собственных ошибках. Он лишь выразил сожаление, что не смог убедить коллег продолжать поддерживать его.

"Мне жаль, что мои аргументы не принесли результата, и мне больно, что столько идей и проектов я не смогу реализовать", - добавил Джонсон.

Как подчеркивает корреспондент Би-би-си, Борис Джонсон явно не спешит уходить и хочет, чтобы его запомнили не по последним дням политического хаоса, которые и привели к его отставке.

Правительственный кризис

Серьезный кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался несколько месяцев и достиг апогея на этой неделе.

Уход Джонсона стал итогом беспрецедентного давления со стороны членов его правительства. Свои посты за последние дни покинули более 50 министров и старших чиновников министерств, включая некоторых ближайших сторонников Джонсона - таких как Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Министр внутренних дел Прити Патель, целиком обязанная своей карьерой Борису Джонсону, и министр транспорта Грант Шаппс тоже призвали премьера уйти в отставку.

Утром в четверг новый канцлер Надим Захави, занявший этот пост менее 48 часов назад после ухода Сунака, призвал Джонсона сложить полномочия, заявив, что "это нестерпимо, и будет становиться только хуже".

Попытки сместить Джонсона члены его партии предпринимали на протяжении всего этого года.

В начале июня в парламенте прошло голосование по вотуму недоверия Джонсону, и тогда ему удалось его выиграть с небольшим перевесом. Голосование инициировали 54 депутата от Консервативной партии, которых возмутил доклад о вечеринках на Даунинг-стрит в 2020-2021 годах, когда в стране действовал жесткий коронавирусный локдаун.

Последним ударом стал скандал с Крисом Пинчером - членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.

На этой неделе стало известно, что двое мужчин пожаловались на Пинчера, что тот трогал их непристойным образом на вечеринке в закрытом клубе. Крис Пинчер непосредственно отвечает за дисциплину консерваторов в парламенте.

Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.

Джонсон ответил, что ничего такого не помнит, но потом решил все же извиниться - но лишь после того, как появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично, и даже если он забыл об этом, его секретарь мог легко поднять протокол той встречи и напомнить.

Скандальное правление Джонсона

Правление Джонсона, начавшееся в конце 2019 года, сопровождала череда скандалов. Каждый из них разгорался сильнее из-за того, что Джонсон сначала все отрицал, а потом признавал и извинялся. Его обвиняли в патологической лжи и желании любой ценой удержаться у власти.

Самым громким оказался скандал с вечеринками на 10 Даунинг-стрит - в здании, где находится офис премьер-министра, а на верхнем этаже - его жилая резиденция.

Во время пандемии, когда сам Джонсон и его соратники с телевизионных экранов молили нацию соблюдать жесткие правила локдауна, сотрудники его офиса на Даунинг-стрит, как выяснилось, регулярно устраивали вечеринки со спиртным. В начале этого года полиция расследовала эти инциденты как случаи нарушения карантинных мер, и был оштрафован, в частности, и сам премьер-министр.

Возмущение среди депутатов как от оппозиционных партий, так и от правящей Консервативной, вызвало то, что до расследования Джонсон заверял парламент, что ни о каких вечеринках ему лично не известно.

АНАЛИЗ. Кто заменит Джонсона? Битва уже началась

Битва за лидерство в Консервативной партии уже началась, пишет корреспондент отдела политики Би-би-си Иэн Уотсон.

Экс-канцлер Риши Сунак в своем заявлении об отставке дистанцировался от уходящего премьера, подчеркнув, что у него с Джонсоном "фундаментальные разногласия" в области экономики.

Экс-министр здравоохранения Саджид Джавид в своей речи об уходе также решил отметить, что он другой. В частности, Джавид говорил о жизненных препятствиях, которые ему пришлось преодолеть, чтобы попасть в верхние эшелоны политики.

Джонсон - из привилегированной аристократической семьи, и таких как он карьерных политиков часто упрекают в том, что они слабо знакомы с реальной жизнью электората. Джавид же часто подчеркивает, что у него более "простые" корни - в частности, он ходил в обычную, а не частную школу и не вращался в кругах элиты с рождения.

 В своих заявлениях об уходе Саджид Джавид (слева) и Риши Сунак (в центре) дистанцировались от Джонсона

А Надхим Захави, которого буквально во вторник Джонсон назначил министром финансов вместо Сунака, воткнул в спину премьера свой нож сегодня утром, заявив, что оставаться на стороне Бориса Джонсона - значит очернить себя и уменьшить собственные шансы на то, чтобы стать лидером Консервативной партии.

Генпрокурор Суэлла Браверман тоже выразила интерес к высшему посту в правительстве, и вскоре к желающим участвовать в гонке присоединятся и другие.
Ключові теги: Британія
 

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