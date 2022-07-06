Зеленский приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных

Президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Решение он огласил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"На заседании с военными президент заслушал доклад Валерия Залужного относительно разрешений для военнообязанных покидать пределы мест проживания", - рассказал источник изданию.

Известно, что президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

"Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - информирует издание источник.

