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Зеленский приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных
14:24 06.07.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Решение он огласил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.
"На заседании с военными президент заслушал доклад Валерия Залужного относительно разрешений для военнообязанных покидать пределы мест проживания", - рассказал источник изданию.
Известно, что президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.
"Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - информирует издание источник.
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