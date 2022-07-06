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АНАЛІТИКА

Зеленский приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных

14:24 06.07.2022 |

Політика

 

Президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Решение он огласил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"На заседании с военными президент заслушал доклад Валерия Залужного относительно разрешений для военнообязанных покидать пределы мест проживания", - рассказал источник изданию.

Известно, что президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

"Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - информирует издание источник.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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