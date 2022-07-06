Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПриватБанк с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок

 

Государственный ПриватБанк (Киев) с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок, сообщила пресс-служба банка во вторник вечером.

"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях, исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", – говорится в релизе банка.

Согласно сообщению, прежде всего рыночный курс будет установлен для конвертации по картам, в частности, для снятия наличных и переводов в гривне в Украине с валютных карт, а также для всех видов операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 апреля 2022 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (592,38 млрд грн) среди 69 действовавших в стране банков.

По состоянию на вторник, курс продажи доллара ПриватБанком по карточным операциям составлял 32,787 грн/$1, тогда как курс продажи наличного доллара – 35,6 грн/$1, евро – соответственно 33,67 грн/EUR1 и 37,3 грн/EUR1.

Дополнено: Курсы на 06.07.22:

ПриватБанк с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок

 

В конце мая представитель ПриватБанка сообщил, что курс конвертации гривни в иностранную валюту по его карточкам за пределами страны, который действовал до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса, будет сохранен, а затем он был повышен на 50 коп.

НБУ с 21 мая отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их карточкам за пределами страны. Ранее потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривни плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару. В то же время на "черном" рынке, возникшем в начале войны после запрета Нацбанка на продажу валюты, курс в тот момент достигал 37-38 грн/$1.

После этого курсы "черного" рынка и официальных обменников стали почти равными и последние недели колеблются недалеко от уровня 35,5 грн/$1.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Новина відредагована: Сьогодні, 09:30
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,1135
  0,4681
 1,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,8530  0,09 0,25 35,5006  0,07 0,19
EUR 35,6134  0,63 1,73 36,6531  0,46 1,25

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес