ПриватБанк с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок

Государственный ПриватБанк (Киев) с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок, сообщила пресс-служба банка во вторник вечером.

"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях, исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", – говорится в релизе банка.

Согласно сообщению, прежде всего рыночный курс будет установлен для конвертации по картам, в частности, для снятия наличных и переводов в гривне в Украине с валютных карт, а также для всех видов операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 апреля 2022 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (592,38 млрд грн) среди 69 действовавших в стране банков.

По состоянию на вторник, курс продажи доллара ПриватБанком по карточным операциям составлял 32,787 грн/$1, тогда как курс продажи наличного доллара – 35,6 грн/$1, евро – соответственно 33,67 грн/EUR1 и 37,3 грн/EUR1.

Дополнено: Курсы на 06.07.22:

В конце мая представитель ПриватБанка сообщил, что курс конвертации гривни в иностранную валюту по его карточкам за пределами страны, который действовал до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса, будет сохранен, а затем он был повышен на 50 коп.

НБУ с 21 мая отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их карточкам за пределами страны. Ранее потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривни плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару. В то же время на "черном" рынке, возникшем в начале войны после запрета Нацбанка на продажу валюты, курс в тот момент достигал 37-38 грн/$1.

После этого курсы "черного" рынка и официальных обменников стали почти равными и последние недели колеблются недалеко от уровня 35,5 грн/$1.