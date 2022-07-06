Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал заявку на вступление нашей страны в Организацию экономического сотрудничества и развития генеральному секретарю Матиасу Корману.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Он отметил, что это произошло во время дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано.

"Текущая поддержка, будущая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине - сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", - заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что наша страна разделяет все цели и ценности ОЭСР и желает присоединиться к ней как можно быстрее. По его словам, членство Украины в организации составляет основу для успешного восстановления и развития государства.

На сегодняшний день в ОЭСР входят 36 стран, в том числе США, Австралия, Германия, Польша, Франция, Япония. Организация была создана в 1961 году для содействия экономическому росту и мировой торговле.
За матеріалами: РБК-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,1135
  0,4681
 1,53

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9418  0,10 0,29 35,5688  0,10 0,29
EUR 36,2422  0,15 0,42 37,1159  0,19 0,50

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес