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Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал заявку на вступление нашей страны в Организацию экономического сотрудничества и развития генеральному секретарю Матиасу Корману.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.
Он отметил, что это произошло во время дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано.
"Текущая поддержка, будущая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине - сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", - заявил премьер.
Шмыгаль добавил, что наша страна разделяет все цели и ценности ОЭСР и желает присоединиться к ней как можно быстрее. По его словам, членство Украины в организации составляет основу для успешного восстановления и развития государства.
На сегодняшний день в ОЭСР входят 36 стран, в том числе США, Австралия, Германия, Польша, Франция, Япония. Организация была создана в 1961 году для содействия экономическому росту и мировой торговле.
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