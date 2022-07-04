Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Украина представила план восстановления на $750 миллиардов: как будет выглядеть послевоенное отстройка

22:37 04.07.2022 |

Економіка

 

В швейцарском Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны.

Об этом говорится на сайте Плана восстановления и презентации плана в Лугано.

План рассчитан на 10 лет - с 2023 года до 2032 года - и будет проходить в две волны. Первая продлится в 2023-2025 годы, в которые планируется воплотить большинство из указанных проектов - 580. Эти три года будут стоить более 350 млрд долларов.

Вторая волна будет содержать меньшее количество проектов, но потребуется большее финансирование - более 400 млрд долларов. При этом в плане заложено, что украинская экономика в течение 10 лет будет расти на 7% ежегодно.

Самыми дорогими программами являются восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов, на которую необходимо 150-250 млрд долл., а также расширение и интеграция логистики с ЕС, которая обойдется в 120-150 млрд долларов. На энергетическую независимость и зеленый курс потребность достигает 150 млрд долларов.

На макрофинансовую стабильность понадобится 60-80 млрд. долларов, на обеспечение конкурентного доступа к капиталу - 75 млрд. долларов. На развитие секторов экономики с добавленной стоимостью необходимо 50 млрд долларов, столько же - сектор обороны.

Среди других масштабных программ - восстановление и модернизация социальной инфраструктуры и развитие систем культуры и спорта, финансирование которых оценивается в 20-35 млрд. долларов каждая.

Отмечается, что часть средств необходима в 2022 году. Речь идет о программах по обеспечению макрофинансовой стабильности, модернизации регионов, обеспечению доступа к финансированию и обороне и безопасности. За исключением сферы обороны и безопасности, Украине в этом году нужно 60-65 млрд долл., часть из которых уже предоставлена или выделена.

Общую сумму в 750 млрд долларов планируют финансировать следующим образом:

* 250-300 млрд долларов благодаря партнерским грантам на оборону, критическое финансирование чрезвычайного положения, восстановление жилья и других объектов, развитие инфраструктуры как части ЕС.

* 200-300 млрд долларов кредитными средствами от партнеров, из которых профинансируют модернизацию инфраструктуры, энергетические проекты, поддержку финансовой системы и софинансирование частных инвестиций.

* 250 млрд долларов благодаря частным инвестициям в инфраструктурные проекты, сектора с добавленной стоимостью и другие коммерчески выгодные инвестиции.
За матеріалами: Экономическая правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,5816
  0,0556
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0447  0,07 0,21 35,6712  0,06 0,16
EUR 36,3961  0,13 0,36 37,3012  0,18 0,48

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес