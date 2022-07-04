Украина представила план восстановления на $750 миллиардов: как будет выглядеть послевоенное отстройка

В швейцарском Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны.

Об этом говорится на сайте Плана восстановления и презентации плана в Лугано.

План рассчитан на 10 лет - с 2023 года до 2032 года - и будет проходить в две волны. Первая продлится в 2023-2025 годы, в которые планируется воплотить большинство из указанных проектов - 580. Эти три года будут стоить более 350 млрд долларов.

Вторая волна будет содержать меньшее количество проектов, но потребуется большее финансирование - более 400 млрд долларов. При этом в плане заложено, что украинская экономика в течение 10 лет будет расти на 7% ежегодно.

Самыми дорогими программами являются восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов, на которую необходимо 150-250 млрд долл., а также расширение и интеграция логистики с ЕС, которая обойдется в 120-150 млрд долларов. На энергетическую независимость и зеленый курс потребность достигает 150 млрд долларов.

На макрофинансовую стабильность понадобится 60-80 млрд. долларов, на обеспечение конкурентного доступа к капиталу - 75 млрд. долларов. На развитие секторов экономики с добавленной стоимостью необходимо 50 млрд долларов, столько же - сектор обороны.

Среди других масштабных программ - восстановление и модернизация социальной инфраструктуры и развитие систем культуры и спорта, финансирование которых оценивается в 20-35 млрд. долларов каждая.

Отмечается, что часть средств необходима в 2022 году. Речь идет о программах по обеспечению макрофинансовой стабильности, модернизации регионов, обеспечению доступа к финансированию и обороне и безопасности. За исключением сферы обороны и безопасности, Украине в этом году нужно 60-65 млрд долл., часть из которых уже предоставлена или выделена.

Общую сумму в 750 млрд долларов планируют финансировать следующим образом:

* 250-300 млрд долларов благодаря партнерским грантам на оборону, критическое финансирование чрезвычайного положения, восстановление жилья и других объектов, развитие инфраструктуры как части ЕС.

* 200-300 млрд долларов кредитными средствами от партнеров, из которых профинансируют модернизацию инфраструктуры, энергетические проекты, поддержку финансовой системы и софинансирование частных инвестиций.

* 250 млрд долларов благодаря частным инвестициям в инфраструктурные проекты, сектора с добавленной стоимостью и другие коммерчески выгодные инвестиции.