Совет судей отложил проведение съезда и отстрочил избрание двух судей КС по его квоте – нардеп Совгиря

Совет судей Украины отложил проведение съезда судей и тем самым отстрочил избрание по его квоте двух судей Конституционного суда, сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа»).

«Совет судей Украины принял решение отложить проведения съезда судей, который должен быть состояться 11-13 июля. Вопрос о принятии рекомендаций на должность судьи Конституционного суда Украины Совет судей Украины снял с рассмотрения. Таким образом, избрание двух судей Конституционного суда Украины по квоте съезда отсрочено», – написала она в своём телеграм-канале.