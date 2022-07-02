Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн

ЗРК NASAMS

Министерство обороны США в пятницу объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пакет включает в себя санкционированное президентом (США – ИФ-У) выделение помощи в сфере безопасности на сумму до $50 млн, а также $770 млн долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что указанный пакет является четырнадцатым изъятием оборудования из запасов Пентагона для Украины, которое администрация Джо Байдена санкционировала с августа 2021 года.

Указанный пакет помощи включает поставку Украине дополнительных боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 150 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, четырех радаров контрбатарейной борьбы, двух ЗРК NASAMS.

В ведомстве уточняют, что с начала прихода к власти администрации Джо Байдена США выделили Украине около $7,6 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе около 6,9 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $8,8 млрд в виде помощи в сфере безопасности", - подытожили в Пентагоне.

Накануне президент США Джо Байден на пресс-конференции, которая состоялась в Мадриде по окончанию саммита НАТО, сказал: «Мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов помощи в сфере безопасности с того времени, как я занял эту должность. В последующие несколько дней мы намерены объявить 800 млн больше».