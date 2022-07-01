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Украина обратилась в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о геноциде
19:39 01.07.2022 |
[thumb=left][/thumb]Украина подала Меморандум в Международный суд ООН с доказательствами о нарушении Россией Конвенции о геноциде.
Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".
"Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде". Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба", - говорится в сообщении.
Меморандум Украины показывает, как с 2014 года Россия распространяла лживый нарратив, обвиняя Украину и ее должностных лиц в совершении геноцида.
"Россия использовала эти обвинения как повод для начала новой фазы агрессии против Украины: начав полномасштабное вторжение, совершая зверства против тысяч невинных украинцев, заставляя миллионы украинцев покидать свои дома и нанося десятки миллиардов долларов ущерб, уничтожая города и села", - говорится в заявлении МИД.
Как известно, независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине приезжала с первой миссией с 7 по 16 июня.
В марте Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, осуждающую нарушение прав человека во время военных действий России в Украине и создающую комиссию по их расследованию.
В мае Рада проголосовала за начало расследования вероятных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.
Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего, расследовать все вероятные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.
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