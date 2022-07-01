Петиция о возвращении в цифровой эфир телеканалов «Еспрессо», «5 канал» и «Прямой» набрала 25 тыс. голосов

Петиция на сайте Кабинета министров о возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов «Эспрессо», «5 канал» и «Прямой» набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Согласно платформе петиций на сайте правительства, данная петиция была подана 18 апреля и по состоянию на 1 июля набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

«4 апреля государственный концерн РРТ без предупреждения выбросил из эфира три общенациональных вещателя. Вещание украинских независимых телеканалов «Эспрессо», «5 канала» и «Прямого» было незаконно прекращено в период, когда в Украине идет война с россией, в том числе информационная. Свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует. Такими действиями практически ограничивается свобода слова», - говорится в тексте петиции.

В связи с этим, автор петиции просит правительство обратить внимание на действия руководства государственного концерна РРТ, а также безотлагательно принять меры по возвращению телеканалов «Эспрессо», «5 канала» и «Прямого» в цифровой эфир.

