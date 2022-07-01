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Петиция о возвращении в цифровой эфир телеканалов «Еспрессо», «5 канал» и «Прямой» набрала 25 тыс. голосов
19:15 01.07.2022 |
Петиция на сайте Кабинета министров о возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов «Эспрессо», «5 канал» и «Прямой» набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
Согласно платформе петиций на сайте правительства, данная петиция была подана 18 апреля и по состоянию на 1 июля набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
«4 апреля государственный концерн РРТ без предупреждения выбросил из эфира три общенациональных вещателя. Вещание украинских независимых телеканалов «Эспрессо», «5 канала» и «Прямого» было незаконно прекращено в период, когда в Украине идет война с россией, в том числе информационная. Свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует. Такими действиями практически ограничивается свобода слова», - говорится в тексте петиции.
В связи с этим, автор петиции просит правительство обратить внимание на действия руководства государственного концерна РРТ, а также безотлагательно принять меры по возвращению телеканалов «Эспрессо», «5 канала» и «Прямого» в цифровой эфир.
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|Петиция о возвращении в цифровой эфир телеканалов «Еспрессо», «5 канал» и «Прямой» набрала 25 тыс. голосов
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