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Наличие визы не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину для граждан России – глава Госпогранслужбы
11:26 01.07.2022 |
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявляет, что наличие визы не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину для граждан России.
«С сегодняшнего дня на границе начало действовать решение правительства Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян. Путешествия без визы - это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И россия в этот список явно не попадает», - написал Дейнеко в социальной сети Facebook.
По его словам, визовый режим позволит усилить безопасность государства.
«Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее. Но хочу предупредить граждан эрефии: даже если получили визу, расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте!», - подчеркнул глава Госпогранслужбы.
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