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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Украина рассматривает возможность реструктуризации долга

23:45 30.06.2022 |

Економіка

 

Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны, однако решение не ожидается до конца лета.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с обсуждениями.

В настоящее время рассматривается несколько сценариев, но решение не ожидается до конца лета, рассказали два источника. Международный валютный фонд консультирует власть и анализ финансовой и долговой ситуации в Украине.

По словам собеседников агентства, один из вариантов, рассматриваемый Украиной, предусматривает так называемый "запрос на согласие", то есть запрос от эмитента на согласование владельцем облигаций внесения изменений в условия выпущенных ценных бумаг. Другой вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна, отметили собеседники.

Сотрудники МВФ общались с украинскими властями с начала полномасштабного вторжения и продолжают это делать сейчас, отметил представитель фонда, не комментируя непосредственно вопрос о возможности реструктуризации долга. В Минфине от комментариев отказались.

Реструктуризация облигаций Украины ради снижения долгового бремени поможет гарантировать, что финансирование от союзников в сфере обороны и гуманитарной помощи не будет направлено на погашение владельцам облигаций.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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