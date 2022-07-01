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Bloomberg: Украина рассматривает возможность реструктуризации долга
23:45 30.06.2022 |
Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны, однако решение не ожидается до конца лета.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с обсуждениями.
В настоящее время рассматривается несколько сценариев, но решение не ожидается до конца лета, рассказали два источника. Международный валютный фонд консультирует власть и анализ финансовой и долговой ситуации в Украине.
По словам собеседников агентства, один из вариантов, рассматриваемый Украиной, предусматривает так называемый "запрос на согласие", то есть запрос от эмитента на согласование владельцем облигаций внесения изменений в условия выпущенных ценных бумаг. Другой вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна, отметили собеседники.
Сотрудники МВФ общались с украинскими властями с начала полномасштабного вторжения и продолжают это делать сейчас, отметил представитель фонда, не комментируя непосредственно вопрос о возможности реструктуризации долга. В Минфине от комментариев отказались.
Реструктуризация облигаций Украины ради снижения долгового бремени поможет гарантировать, что финансирование от союзников в сфере обороны и гуманитарной помощи не будет направлено на погашение владельцам облигаций.
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