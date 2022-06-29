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Украина получила от США грант $1,3 млрд в пределах пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд - Шмыгаль
22:33 29.06.2022 |
Украина получила $1,3 млрд помощи от США в рамках более широкого пакета финансирования государственного бюджета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Спасибо президенту США Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд. Спасибо за оперативные решения Всемирному банку, через механизм которого осуществлен перевод, и Дэвиду Малпассу (президент Всемирного банка - ИФ-У)!" - написал Шмыгаль в Twitter.
Конгресс США в мае принял законопроект о выделении помощи Украине на сумму $40 млрд, в том числе $7,5 млрд на финансирование госбюджета.
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