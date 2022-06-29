Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Украина и ЕС подписали «транспортный безвиз»

 

Во французском Лионе в среду Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известное также как "транспортный безвоз".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры Украины.

Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно оно начинает действовать уже с сегодняшнего дня. На постоянной основе Соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.

Как напоминает министерство инфраструктуры Украины, с момента подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в 2016 году товарооборот со странами Евросоюза вырос почти вдвое, а количество грузоперевозок автомобильным транспортом - на 42%.

В то же время, количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС не только не увеличивалось, но даже сокращалось. Ежегодно это приводило к большим потерям как украинских перевозчиков, так и экономики страны в целом.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7776
  0,1375
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9953  0,10 0,29 35,7122  0,00 0,00
EUR 36,6087  0,16 0,44 37,5800  0,12 0,32

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес