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Украина и ЕС подписали «транспортный безвиз»
21:47 29.06.2022 |
Во французском Лионе в среду Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известное также как "транспортный безвоз".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры Украины.
Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.
Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно оно начинает действовать уже с сегодняшнего дня. На постоянной основе Соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.
Как напоминает министерство инфраструктуры Украины, с момента подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в 2016 году товарооборот со странами Евросоюза вырос почти вдвое, а количество грузоперевозок автомобильным транспортом - на 42%.
В то же время, количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС не только не увеличивалось, но даже сокращалось. Ежегодно это приводило к большим потерям как украинских перевозчиков, так и экономики страны в целом.
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