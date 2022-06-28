Фінансові новини
- |
- 28.06.22
- |
- 22:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США запретили импорт золота из РФ и ввели санкции против почти 100 россиян и компаний
18:48 28.06.2022 |
Соединенные Штаты во вторник расширили санкции против России, объявив о запрете импорта российского золота и прибавив в санкционный список 70 юридических и 29 физических лиц.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили в Министерстве финансов США.
С момента принятия решения немедленно запрещается ввоз в Соединенные Штаты золота российского производства за исключением разрешений, выданных Управлением по контролю за иностранными активами или в случаях, предусмотренных законом. Отмечается, что золото является самым крупным экспортным товаром России за исключением энергоносителей.
Санкции также относятся к 29 юридическим лицам, тесно связанным с оборонным сектором России. Это, в частности, корпорация "Ростех", которая занимается широким кругом разработок в оборонной, авиационной и транспортной отраслях, "Объединенная авиастроительная компания", "Туполев", "КАПО-Автотранс", "КАПО-Жилбитсервис", "Корпорация "Иркут", "Камаз" и т.д.
Под ограничения попали также российские компании и организации, участвующие в войне против Украины, - "Союз добровольцев Донбасса" и 16 его членов, в частности Александр Бородай и Андрей Пинчук, "Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова", частные военные компании "РСБ-Групп" и ее директор Олег Криницын.
В санкционный перечень также внесли семь членов самопровозглашенных группировок "ЛДНР": нового "главы правительства ДНР" Виталия Хоценко, его "предшественника" Александра Ананченко, "заместителей" Татьяну Переверзеву, Владимира Антонова, Владимира Товина, Владимира Ежикова.
Санкции предусматривают заморозку активов и собственности подсанкционных лиц на территории США, а также запрет на финансовые операции с их участием.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
|Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго
|Мининфраструктуры повысило тарифы на грузовые ж/д на 70%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Турецкая компания передает Украине бесплатно 3 Bayraktar, на которые жители страны собрали деньги
|Украина будет получать деньги от повышения пошлины на экспорт РФ – договоренность G7
|«Батут работает»: Россия объявила дефолт по внешнему долгу. Как это влияет на будущее РФ
|Bloomberg: В России впервые за 100 лет наступил дефолт по внешнему долгу
|Саммит G7: ведущие страны мира вводят эмбарго на российское золото. Москва получает от его экспорта $15 млрд в год
|В заложниках у Европы. Как Зеленского связали статусом кандидата для Украины
|ЕС одобрил выделение Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи
Бізнес
|NASA выделило $5 млн на разработку трёх проектов ядерных реакторов для космических баз
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой