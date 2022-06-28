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АНАЛІТИКА

Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата

 

Лидеры стран "большой семерки" (G7) во вторник, 28 июня, опубликовали коммюнике по итогам завершившегося саммита, в котором осудили российское вторжение в Украину, объявили о финансовой помощи Киеву, о приверженности санкциям против России, экономической помощи развивающимся странам, а также сообщили о мерах по борьбе с последствиями изменения климата и пандемией коронавируса.

"Мы вновь подчеркиваем наше осуждение незаконной и неоправданной агрессивной войны России против Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, оказывая необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку в ее мужественной защите своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в коммюнике.

Отдельно лидеры G7 осудили "провокационные заявления России об угрозе применения ядерного оружия". "Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия в Украине будет иметь серьезные последствия", - говорится в заявлении. Страны также призвали Китай оказать давление на Россию с целью остановить вторжение и вывести войска из Украины.

Финансовая поддержка Украины и санкции против России

Финансовая поддержка Украине в виде гуманитарной помощи со стороны G7 в 2022 году составляет более 2,8 млрд долларов США, еще 29,5 млрд долларов будут выделены в качестве "бюджетной поддержки" для помощи Киеву закрыть дефицит финансирования, говорится в коммюнике. "Мы готовы договориться со всеми заинтересованными странами и институтами, а также с Украиной о долгосрочных гарантиях безопасности, чтобы помочь Украине в вопросе самообороны и обеспечить ее свободное и демократическое будущее", - подчеркивается в документе.

Лидеры G7 также заявили, что "сохраняют твердость" в вопросе санкций против России и координации своих действий "до тех пор, пока это необходимо". "Мы будем сокращать доходы России, в том числе от золота", - говорится в заявлении.

Страны продолжат политику отказа от российских энергоресурсов и, как говорится в коммюнике, вместе с Международным энергетическим агентством изучают варианты, как стабилизировать ситуацию с ценами на этом рынке. Один из обсуждаемых вариантов - введение потолка цен на импорт энергоресурсов. G7 также призвала страны ОПЕК увеличить свое производство, чтобы уменьшить напряженность на мировых рынках.

Борьба с изменением климата, голодом и последствиями пандемии

"Чтобы преодолеть текущую пандемию COVID-19, мы продолжим поставки более 1,175 миллиарда доз вакцин. Мы также будем готовиться, предотвращать и бороться с будущими пандемиями и вызовами в сфере здравоохранения, в том числе в рамках "Пакта G7 о готовности к пандемиям", - говорится в коммюнике.

Лидеры стран G7 также заявили о создании вместе с партнерами к концу года международного Климатического клуба и принятии мер с целью ускорить реализацию Парижского соглашения и о приверженности планам не допустить превышения температуры планеты выше 1,5 градуса.

Для этого страны обязуются к 2030 году значительно снизить выбросы углерода в транспортном секторе, в том числе за счет значительного увеличения доли легковых автомобилей и общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов.

В коммюнике страны вновь напомнили о планах инвестировать 600 млрд долларов в экономики развивающихся стран и выделении 4,5 млрд долларов для повышения глобальной продовольственной безопасности в ответ на "использование Россией украинского зерна в качестве оружия".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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