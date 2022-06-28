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G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
15:33 28.06.2022 |
Лидеры стран Большой семерки (G7) в ходе саммита в Германии договорились ограничить стоимость российской нефти. "Мы приглашаем все страны-единомышленники присоединиться к нашим действиям", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте немецкого председательства.
Лидеры "семерки" подтвердили свое обязательство постепенно ликвидировать свою зависимость от российских энергоресурсов и пообещали рассмотреть дальнейшие шаги, которы был лишили Россию нечестных доходов. Агрессия против Украины привела к стремительному росту цен на энергоресурсы. Как следствие, Россия сейчас зарабатывает больше, даже продавая меньше нефти и газа.
"Мы собираемся разработать решения, которые отвечали бы нашим целям по уменьшению российских доходов от углеводородов и поддержанию стабильности на глобальных энергетических рынках, минимизируя при этом негативное экономическое влияние, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода", - говорится в решении саммита.
Как и сообщалось раньше, ограничить цену собираемых путем запрета на страхование морских перевозок российской нефти, если ее стоимость для покупателя будет превышать определенный верхний предел. Какой именно потолок будет установлен для цены на нефть из России, пока неизвестно.
Лидеры G7 поручили профильным министрам срочно начать переговоры по имплементации этого механизма.
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