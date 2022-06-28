Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго

Коммерческий экспорт 100 МВт электроэнергии из Украины в Европу стартует 30 июня, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"ENTSO-E приняло долгожданное решение по официальному старту с 30 июня 2022 года коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Начальный объем экспорта 100 МВт и объемы будут увеличиваться постепенно, после ежемесячной оценки ENTSO-E влияния на европейскую энергосистему", - написал министр в своем Facebook во вторник.

При этом он отметил, что технически украинская энергосистема уже сейчас может обеспечить до 1690 Вт мощности для экспорта.

"После осуществления дополнительных технических мер пропускная способность для продажи электроэнергии за границу может возрасти до 4-5 ГВт", - пояснил Галущенко.

Он подчеркнул, что постепенное увеличение экспорта электроэнергии будет приносить средства для стабилизации финансового состояния украинского энергорынка. Европейские страны, в свою очередь, получат возможность обеспечить более стабильное энергоснабжение и заместить российские энергоресурсы.

По словам главы Минэнерго, все генерирующие компании будут иметь равный доступ к экспортной торговле электроэнергией благодаря прозрачным аукционам.

В НЭК "Укрэнерго" пояснили, что сначала экспорт будет осуществляться в Румынию, а через несколько дней будут задействованы и направления Словакии и Венгрии, но в целом экспорт составляет 100 МВт.

Сейчас экспорт осуществляется в Польшу и Молдову с марта и мая 2022 года соответственно.