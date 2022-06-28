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Мининфраструктуры повысило тарифы на грузовые ж/д на 70%
12:58 28.06.2022 |
Министерство инфраструктуры Украины согласилось с предложением "Укрзализныци" (УЗ) о повышении тарифов на перевозку грузов на 70%.
Соответствующий приказ №441 "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" министр Александр Кубраков подписал 22 июня, и он был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.
Согласно документу, приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
В отличие от нескольких предыдущих повышений в минувшем году в этот раз коэффициенты повышены одинаково - на 70% - для всех 20 видов грузов.
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