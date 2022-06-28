Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мининфраструктуры повысило тарифы на грузовые ж/д на 70%

12:58 28.06.2022 |

Економіка

 

Министерство инфраструктуры Украины согласилось с предложением "Укрзализныци" (УЗ) о повышении тарифов на перевозку грузов на 70%.

Соответствующий приказ №441 "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" министр Александр Кубраков подписал 22 июня, и он был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.

Согласно документу, приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

В отличие от нескольких предыдущих повышений в минувшем году в этот раз коэффициенты повышены одинаково - на 70% - для всех 20 видов грузов.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9151
  0,0029
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0971  0,05 0,14 35,7120  0,02 0,06
EUR 36,7703  0,04 0,11 37,7003  0,08 0,21

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес