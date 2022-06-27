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Турецкая компания передает Украине бесплатно 3 Bayraktar, на которые жители страны собрали деньги
22:09 27.06.2022 |
Турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях передать бесплатно Украине три беспилотных авиационных комплекса "Bayraktar TB2", на которые ранее в Украине был объявлен сбор средств.
"Бизнесмены и обычные люди внесли средства – малые и большие – для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим в то же время, чтобы собранные средства были направлены на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", - сообщается в Twitter компании в понедельник.
Ранее украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула объявил сбор средств на три турецких ударных беспилотника "Байрактар" и через два дня сообщил, что ему поступило 300 млн грн, что вместе со средствами его фонда составило 366 млн грн, на которые можно было купить уже два таких беспилотника. По его словам, львиная доля поступавших пожертвований были в размере от 2 до 200 грн, а "донаты размером от 100 000 грн – это скорее приятное дополнение к общей картине".
На следующий день Притула сообщил, что размер пожертвований достиг 600 млн грн, и это позволяет купить уже 4 беспилотника.
Как сообщалось, 2 июня Baykar Makina заявила о намерениях передать Литве бесплатно беспилотный авиационный комплекс "Bayraktar TB2", на который собрали средства литовские граждане, чтобы передать его Украине. Компания попросила собранные средства передать Украине на гуманитарную помощь. Эту же информацию подтвердил и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
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