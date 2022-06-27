Украина будет получать деньги от повышения пошлины на экспорт РФ – договоренность G7

Лидеры стран Большой семерки на саммите в Германии договорились передать Украине деньги от повышения пошлин на российский экспорт, сообщается на сайте Белого дома.

"Президент Джо Байден и другие лидеры Большой семерки будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от новых тарифов на российские товары, для помощи Украине и обеспечения того, чтобы Россия заплатила расходы по ее войне", - говорится в сообщении.

Байден также подчеркнул, что США введут более высокие тарифные ставки более чем на 570 групп российских товаров на сумму примерно $2,3 млрд.

"Эти меры ограничат возможности России по извлечению экономической выгоды от продаж на рынок США; они тщательно подобраны таким образом, чтобы возлагать расходы на Россию и минимизировать расходы для американских потребителей", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.