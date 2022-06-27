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Украина будет получать деньги от повышения пошлины на экспорт РФ – договоренность G7
17:06 27.06.2022 |
Лидеры стран Большой семерки на саммите в Германии договорились передать Украине деньги от повышения пошлин на российский экспорт, сообщается на сайте Белого дома.
"Президент Джо Байден и другие лидеры Большой семерки будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от новых тарифов на российские товары, для помощи Украине и обеспечения того, чтобы Россия заплатила расходы по ее войне", - говорится в сообщении.
Байден также подчеркнул, что США введут более высокие тарифные ставки более чем на 570 групп российских товаров на сумму примерно $2,3 млрд.
"Эти меры ограничат возможности России по извлечению экономической выгоды от продаж на рынок США; они тщательно подобраны таким образом, чтобы возлагать расходы на Россию и минимизировать расходы для американских потребителей", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.
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