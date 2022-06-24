Фінансові новини
- |
- 24.06.22
- |
- 19:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЕС одобрил выделение Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи
18:03 24.06.2022 |
Европейский совет по итогам саммита принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Европейский совет отмечает, что Европейская комиссия вскоре представит предложение о предоставлении Украине новой исключительной макрофинансовой помощи в размере до девяти миллиардов евро в 2022 году", - говорится в заключительном коммюнике.
Также Евросовет призывает Комиссию быстро представить свои предложения по поддержке Европейского Союза развития Украины в сотрудничестве с международными партнерами, организациями и экспертами.
Напомним, об утверждении макрофинансовой помощи стало известно еще в конце мая.
Как сообщал Bloomberg, программа макрофинансовой помощи будет состоять из ссуд сроком на 25 лет с отсрочкой платежей на 10 лет. При этом проценты по ссудам будут покрываться из бюджета ЕС.
Украина не раз использовала макрофинансовую помощь ЕС. В мае, например, она получила последние 600 млн евро из предыдущего экстренного пакета.
В четверг лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЕС одобрил выделение Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи
|СБУ разоблачила агентурную сеть разведки России, в которую входил нардеп Деркач
|США предоставляют $450 млн военной помощи Украине, в пакете – РСЗО и патрульные катера
|Мишель: Украина стала кандидатом в члены ЕС – решение Евросовета
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Блокада Калининграда. Как НАТО заставило Россию возить свое «величие» на паромах
|Действительно ли повышение учетной ставки позволит снизить уровень инфляции и стабилизировать курс?
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
Бізнес
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой
|Падение курсов криптовалют заставляет китайских майнеров всё активнее распродавать свои видеокарты
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф