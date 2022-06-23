Мишель: Украина стала кандидатом в члены ЕС – решение Евросовета

Президент Европейского совета
Шарль Мишель сообщает, что Европейский совет принял решение о
представлении Украине статуса кандитата в члены Европейского союза.
«Есть соглашение. Европейский совет только что принял решение о
предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС.
Исторический момент», - написал он на своей странице в Твиттере в
четверг вечером.
«Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС.
Поздравления президенту Украины Зеленскому и Молдовы Майе Санду и
народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе», - продолжил Мишель.
Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля этого года, через
четыре дня после нападения России. Грузия и Молдова подали заявку 3
марта, а Европейская комиссия вынесла свое заключение по заявкам стран
17 июня. Никогда ранее институции ЕС не рассматривали заявки на членство
в такие короткие сроки.
В ЕС указывают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся
после выполнения ими условий, указанных в заключениях Комиссии по
заявкам на членство. «Совет примет решение о дальнейших шагах, как
только все эти условия будут полностью выполнены», - говорится в проекте
выводов. Функция мониторинга за прогрессом будет возложена на
Европейскую комиссию, которая будет отчитываться перед Советом о том,
как кандидаты выполняют эти условия.
Для Украины Еврокомиссия определила семь сфер, в которых Украина
должна проделать «домашнюю работу». В частности, речь идет о продолжении
реформирования Конституционного суда путем принятия законодательства по
процедуре отбора судей КС, об усилении борьбы с коррупцией, в том числе
назначить нового руководителя Специализированной антикоррупционной
прокуратуры и нового директора Национального антикоррупционного Бюро,
закончить проверку добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета
юстиции, обеспечить соответствие законодательства в сфере борьбы с
отмыванием финансов стандартам FATF, внедрить антиолигархический закон,
принять закон про СМИ для соответствия с Директивой ЕС об
аудиовизуальных медиауслугах и завершить реформу законодательства в
сфере национальных меньшинств.
В настоящее время есть пять кандидатов в члены ЕС: Албания (статус
кандидата в 2014, начало переговоров в 2020), Северная Македония (статус
кандидата в 2005, начало переговоров в 2020), Черногория (статус
кандидата в 2010, начало переговоров в 2012), Сербия (статус кандидата в
2012, начало переговоров в 2014), и Турция (статус кандидата в 1999,
начало переговоров в 2005, которые были заморожены в свете ситуации с
правами человека в стране).
Европейский союз был учрежден Маастрихским договором в 1992 году,
который вступил в силу на следующий год. Единое экономическое
пространство обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг и
финансов. Свободной передвижения пользуются также и граждане ЕС, которые
могут жить в любой стране Сообщества. Единая валюта – евро, которая
используется в 19 странах ЕС. В ряде областей государства-члены
применяют общие стандарты, включая безопасность пищевых продуктов,
сельское хозяйство и трудовые права. Более бедным регионам ЕС
предоставляются гранты.