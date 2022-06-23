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Мишель: Украина стала кандидатом в члены ЕС – решение Евросовета

 

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщает, что Европейский совет принял решение о представлении Украине статуса кандитата в члены Европейского союза.

«Есть соглашение. Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент», - написал он на своей странице в Твиттере в четверг вечером.

«Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Поздравления президенту Украины Зеленскому и Молдовы Майе Санду и народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе», - продолжил Мишель.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля этого года, через четыре дня после нападения России. Грузия и Молдова подали заявку 3 марта, а Европейская комиссия вынесла свое заключение по заявкам стран 17 июня. Никогда ранее институции ЕС не рассматривали заявки на членство в такие короткие сроки.

В ЕС указывают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в заключениях Комиссии по заявкам на членство. «Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все эти условия будут полностью выполнены», - говорится в проекте выводов. Функция мониторинга за прогрессом будет возложена на Европейскую комиссию, которая будет отчитываться перед Советом о том, как кандидаты выполняют эти условия.

Для Украины Еврокомиссия определила семь сфер, в которых Украина должна проделать «домашнюю работу». В частности, речь идет о продолжении реформирования Конституционного суда путем принятия законодательства по процедуре отбора судей КС, об усилении борьбы с коррупцией, в том числе назначить нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и нового директора Национального антикоррупционного Бюро, закончить проверку добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции, обеспечить соответствие законодательства в сфере борьбы с отмыванием финансов стандартам FATF, внедрить антиолигархический закон, принять закон про СМИ для соответствия с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и завершить реформу законодательства в сфере национальных меньшинств.

В настоящее время есть пять кандидатов в члены ЕС: Албания (статус кандидата в 2014, начало переговоров в 2020), Северная Македония (статус кандидата в 2005, начало переговоров в 2020), Черногория (статус кандидата в 2010, начало переговоров в 2012), Сербия (статус кандидата в 2012, начало переговоров в 2014), и Турция (статус кандидата в 1999, начало переговоров в 2005, которые были заморожены в свете ситуации с правами человека в стране).

Европейский союз был учрежден Маастрихским договором в 1992 году, который вступил в силу на следующий год. Единое экономическое пространство обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг и финансов. Свободной передвижения пользуются также и граждане ЕС, которые могут жить в любой стране Сообщества. Единая валюта – евро, которая используется в 19 странах ЕС. В ряде областей государства-члены применяют общие стандарты, включая безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство и трудовые права. Более бедным регионам ЕС предоставляются гранты.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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