Блокада Калининграда. Как НАТО заставило Россию возить свое «величие» на паромах

Юрий Вишневский / Деловая столица

Российское "величие" сдулось у всех на глазах. Путин не может ничего сделать маленькой Литве, потому что боится НАТО. Это главный итог ограничений на транзит грузов в Калининградскую область РФ по территории Литвы, вступивших в силу 18 июня. И это, пожалуй, самое наглядное доказательство эффективности НАТО.

Пустые угрозы вместо ответных мер

21 июня в Калининград прилетел секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он заявил, что ответ России будет "серьезным и чувствительным для жителей Литвы". Самое смешное в том, что Путин заблаговременно знал о том, что Калининград ждут большие проблемы. Ведь Литва ввела ограничения не потому, что ей так захотелось, а во исполнение решения Совета ЕС от 3 июня. Но Кремль за две недели не смог придумать никаких ответных мер - ни экономических, ни тем более военных.

Вместо этого Россия вынуждена смириться с новой реальностью. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал, что для доставки грузов из "большой" России и обратно будут запущены дополнительные паромы. Однако такие перевозки, несомненно, будут означать дополнительные потери времени и денег.

С 18 июня запрещен транзит железнодорожным транспортом через литовскую территорию российских металлов, угля, цемента, древесины, строительных материалов и высокотехнологичных изделий. По словам Алиханова, запрет затронул 40-50% номенклатуры грузов, которые транспортировались между Калининградской областью и остальной частью РФ. 21 июня Литва распространила ограничения и на грузовой автотранспорт. Очевидно, что паромы не смогут обеспечить перевозку всех этих объемов.

Предупреждение из Вашингтона

Почему Литва не побоялась российской истерики? И почему Россия оказалась способна только на истерику? На оба эти вопроса - один ответ: НАТО. Конкретнее - статья 5 Североатлантического договора, в которой "стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех".

Понятно, что Вильнюс получил заверения от Вашингтона - в случае нападения России статья 5 сработает. Спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 21 июня выступил с совершенно однозначным заявлением о том, что США готовы защищать Литву. "Литва является членом НАТО. Мы поддерживаем обязательства, которые мы взяли на себя перед НАТО. Это включает, конечно, приверженность статье 5, которая является основой НАТО", - подчеркнул он.

Он отметил, что задолго до 24 февраля США очень четко заявляли, что приверженность статье 5 Североатлантического договора со стороны США является непреклонной. "Мы не только ясно заявили об этом риторически, но корректировкой дислокации войск мы укрепили нашу приверженность Альянсу. Мы укрепили восточный фланг НАТО, особенно те страны, которые были на переднем фронте российских угроз на протяжении многих лет", - напомнил Нед Прайс.

Также он подробно объяснил мотивы, почему США готовы вступиться за Литву. А именно: Литва действует не по собственной прихоти, а в рамках санкционной кампании США и их союзников против России в ответ на российскую войну против Украины. "Это кампания, в которой участвуют десятки стран по всему миру, в том числе блоки стран, в данном случае ЕС, а также отдельные страны, использующие свои национальные органы власти. Литва показала себя верным партнером в этом. Мы поддерживаем НАТО. Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, и мы поддерживаем Литву", - резюмировал спикер Госдепартамента США.

Зонтик для Евросоюза

Добавим, что на статью 5 как "зонтик безопасности" сейчас надеются все европейские члены НАТО. Ведь ограничение транзита грузов в Калининград - это не самостоятельное литовское решение, а решение Евросоюза. Глава дипломатии ЕС, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель 20 июня заявил в Люксембурге: "Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений и применяет только санкции Евросоюза. Таким образом, обвинение Литвы в том, что "Литва применяет литовские санкции", является ложным. Чистая пропаганда".

Это заявление прозвучало специально - чтобы продемонстрировать Кремлю солидарность европейских стран с Литвой. В калининградском вопросе смелость проявила не одна Литва, а весь Евросоюз. Но эта смелость, повторим, базируется на готовности США задействовать статью 5 Североатлантического договора.

Гарантии Вашингтона - это прекрасное объяснение, почему ЕС и Литва вообще решились на блокаду Калининграда (хотя это не полная блокада, но весьма болезненная для РФ). А также почему безъядерные страны Европы решились поставлять нам оружие, несмотря на угрозы РФ нанести удары по каналам поставок оружия в Украину. Подобные угрозы звучали с конца февраля - и оказались блефом. А вот гарантии Вашингтона, наоборот, оказались убедительными по крайней мере для тех европейских членов НАТО, которые не боятся нам помогать.

Трещина в антинатовской пропаганде

Конечно, военная помощь, поступающая от стран НАТО, отстает по объемам и срокам от наших потребностей. И на многие страны нужно давить, включая и публичную критику, чтобы они не жадничали, не боялись и не играли в двойную игру с Путиным.

Но если говорить о НАТО как организации, институции, то она действует весьма эффективно с точки зрения наших интересов. Она обеспечивает защиту от России европейских членов Альянса. Если бы не существовало НАТО, то всей этой смелости у безъядерных стран Евросоюза не было бы.

Все это было видно и раньше. А начавшаяся блокада Калининграда сделала это совершенно очевидным. Путин и все российское "величие" подверглись публичному унижению со стороны маленькой Литвы. Кремль вынужден стерпеть эту пощечину и налаживать перевозки паромами, потому что за маленькой Литвой стоит весь Евросоюз, а за ними стоит НАТО, которое обеспечивает американский "зонтик безопасности" всем своим европейским членам.

Для Украины эта история, конечно, прекрасна. Правда, она создает проблемы тем деятелям, которые специализировались на рассказах о том, что "НАТО сегодня не работает", и состязались в уничижительных выражениях в адрес Альянса. Эта антинатовская пропаганда звучит в нашем телеэфире с начала марта. "До войны в Украине украинский народ считал, что НАТО - это сила, а Европейский Союз слабый и нерешительный. А после начала войны украинский народ увидел, что все наоборот", - еще 4 марта заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Альянс "не может решить ничего" и "отдал все на уровень двусторонних отношений".

Эта пропагандистская кампания была нужна не для того, чтобы вынудить НАТО дать нам больше оружия. НАТО как организация не владеет никаким оружием и соответственно ничего не может передать или продать нам. Это могут делать только отдельные страны НАТО в рамках двусторонних отношений с Украиной. Антинатовская пропагандистская кампания была затеяна не ради оружия, а ради совершенно иной цели - чтобы подготовить общественное мнение к отказу от курса на членство в НАТО. Дескать, зачем нам надо это НАТО, если оно слабое, нерешительное и ничего не может. И три с половиной месяца эта пропаганда работала, методично создавая у телезрителей картину мира, в которой НАТО играет карикатурную роль импотента.

Блокада Калининграда создала в этой картине мира трещину. Литва своей смелостью показала, что гарантии НАТО - самые надежные. Да, мы таких гарантий не имеем (почему - это вопрос исторический), но это не повод их высмеивать. Наоборот, нужно радоваться за Литву и за всех европейских членов Альянса, что они такие гарантии имеют. Ибо именно благодаря этим гарантиям они поставляют нам оружие и набрались смелости организовать блокаду Калининграда.