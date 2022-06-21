Фінансові новини
- |
- 21.06.22
- |
- 12:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
Верховная Рада вернула пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) на импорт товаров, в том числе автомобилей, с 1 июля, сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Как сообщил он в Телеграм-канале во вторник, депутаты поддержали соответствующий правительственный законопроект №7418 за основу и в целом 234 голосами при необходимых 226.
Ранее профильный комитет рекомендовал Раде поддержать правительственный законопроект №7418 за основу и в целом, хотя депутаты зарегистрировали три альтернативных проекта закона.
Правительственный законопроект №7418 содержит поправки в Налоговый кодекс и другие законы о возврате всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Он также предлагает возобновить налогообложение, которое было отменено законом №2142, для товаров, которые ввозятся плательщиками единого налога первой-третьей группы, поскольку в среднем в месяц бюджет по этой льготе теряет около 3 млрд грн ввозной пошлины.
Как сообщалось, с 6 апреля Верховная Рада освободила импорт товаров в Украину от ввозной пошлины и НДС для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму растаможки. Депутаты также полностью освободили от налогообложения импорт транспортных средств гражданами и субъектами упрощенной системы.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
|Рост в десять раз за месяц? Почему Зеленский, Арестович и Арахамия говорят разное о потерях нашей армии
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС
|Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия
|Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
|Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ
|США заявили, что дают Украине оружия еще на миллиард долларов. Что получит Киев
|Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику
Бізнес
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза
|TSMC в 2024 году получит новое оборудование ASML и через год выйдет на 2 нм
|Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч
|Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony
|Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов
|Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера