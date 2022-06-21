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АНАЛІТИКА

Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля

12:00 21.06.2022 |

Економіка, Право

 

Верховная Рада вернула пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) на импорт товаров, в том числе автомобилей, с 1 июля, сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Как сообщил он в Телеграм-канале во вторник, депутаты поддержали соответствующий правительственный законопроект №7418 за основу и в целом 234 голосами при необходимых 226.

Ранее профильный комитет рекомендовал Раде поддержать правительственный законопроект №7418 за основу и в целом, хотя депутаты зарегистрировали три альтернативных проекта закона.

Правительственный законопроект №7418 содержит поправки в Налоговый кодекс и другие законы о возврате всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Он также предлагает возобновить налогообложение, которое было отменено законом №2142, для товаров, которые ввозятся плательщиками единого налога первой-третьей группы, поскольку в среднем в месяц бюджет по этой льготе теряет около 3 млрд грн ввозной пошлины.

Как сообщалось, с 6 апреля Верховная Рада освободила импорт товаров в Украину от ввозной пошлины и НДС для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму растаможки. Депутаты также полностью освободили от налогообложения импорт транспортных средств гражданами и субъектами упрощенной системы.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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