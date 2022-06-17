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Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль
15:49 17.06.2022 |
Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Окончательно разрываем связи с россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме», - написал Шмыгаль в Телеграм-канале в пятницу.
По его словам, с 1 июля 2022 года россияне не смогут попасть на Украину без получения визы.
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