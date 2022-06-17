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Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС
14:44 17.06.2022 |
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели в Брюсселе в пятницу, 17 июня. В этот день коллегия еврокомиссаров утвердила заключения по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, передает корреспондент DW.
"Еврокомиссия рекомендует совету, во-первых, дать Украинеевропейскую перспективу и, во-вторых, дать Украине статус кандидата", - заявила фон дер Ляйен. Аналогичную рекомендацию Еврокомиссия дала и по Молдове. А вот касательно Грузии предложение Еврокомиссии другое - признать ее европейскую перспективу, но перед предоставлением ей статуса кандидата Тбилиси надо будет внедрить ряд реформ.
Домашние задания кандидатам на вступление в ЕС
"У нас одно ясное послание: да, Украина заслуживает европейскую перспективу, да, Украину следует приветствовать как страну-кандидата. Этот сигнал основывается на понимании того, что была проведена хорошая работа в плане реформ, но важную работу еще предстоит провести. Весь процесс основывается на заслугах. Все будет соответствовать процедурам, поэтому прогресс целиком зависит от Украины", - добавила глава Еврокомиссии.
Для всех трех стран Еврокомиссия определила ряд реформ, реализации которых от них ожидают. Для Украины это семь шагов, для Молдовы - девять. Грузии же надо будет выполнить 11 "домашних заданий", прежде чем стране согласятся дать статус кандидата.
Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.
С приближением саммита все больше европейских правительств высказываются за предоставление на нем Украине и Молдове статуса кандидата. В частности, накануне это сделали канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Киев.
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