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Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия
23:42 16.06.2022 |
Новое оружие из США поможет украинской армии вернуть все территории, оккупированные Россией, в том числе Донбасс и Крым, заявил в интервью американской телекомпании CNN в четверг, 16 июня, министр обороны Украины Алексей Резников. "Мы освободим все наши территории, все, включая Крым. Крым - это стратегическая цель Киева, потому что это украинская территория", - подчеркнул Резников.
Министр отметил, что на первом этапе необходимо стабилизировать ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшие потери в боях с россиянами. Далее в планах - отбросить российские войска на позиции, которые они занимали до начала вторжения в Украину 24 февраля. На третьем этапе Украина обсудит с партнерами, как будет происходить освобождение территорий, включая Крым, пояснил Резников.
На вопрос CNN, не приведет ли попытка Украины военным путем восстановить контроль над Крымом к провоцированию России, которая считает этот регион своей территорией, Резников ответил: "Это не важно. Потому что они (россияне. - Ред.) увидят это в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят в Мариуполе. Это украинские земли и Крым - тоже, несмотря ни на что".
Возвращение контроля над Крымом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев будет возвращать Крым дипломатическим путем, когда закончится война. Тогда же Москве, по его словам, придется выплатить Киеву репарации и участвовать в восстановлении Украины. Ущерб украинской экономике и инфраструктуре Зеленский оценил в 600 млрд долларов.
Накануне генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет целью номер один для украинских военных, когда они получат западное дальнобойное оружие. Он отметил, что через этот мост российская армия стягивает боевые резервы.
По мнению Марченко, ВСУ уже в конце лета смогут перейти в контрнаступление, чтобы отбить оккупированные Россией регионы.
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