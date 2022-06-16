Макрон, Шольц и Драги уже в Киеве

Президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги уже прибыли в Киев.

Это следует из сообщения в "Твиттер" главы МИД Франции Катрин Колонны, которая в четверг утром написала: "Прибыли! Третий этап поездки президента".

Сообщение проиллюстрировано фотографией с перрона Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Позже в сети появилось видео Макрона и Шольца, которые по отдельности каждый в сопровождении охраны и в окружении представителей СМИ шли по перрону.

Ранее в "Телеграм-канале" "Укрзализныци" были опубликовано фото лидеров Франции, Германии и Италии, которые вместе ехали в украинском железнодорожном вагоне.