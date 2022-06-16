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США заявили, что дают Украине оружия еще на миллиард долларов. Что получит Киев
22:33 15.06.2022 |
Американское руководство объявило в среду, что даст Украине оружия и боеприпасов еще на один миллиард долларов. В этот рекордный по стоимости пакет войдут, в частности, гаубицы и боеприпасы к ним и к ракетным установкам.
О новом пакете помощи в среду объявил президент США Джо Байден, предварительно поговорив по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты выделяют еще один миллиард долларов на помощь Украине, в том числе дополнительную артиллерию и средства береговой обороны, а также боеприпасы и передовые ракетные системы, нужные украинцам для их оборонных операций в Донбассе", - говорится в опубликованном в среду заявлении Байдена.
Байден добавил, что, кроме военной помощи, США дадут еще 225 млн долларов для гуманитарного содействия жителям Украины. Деньги пойдут, по словам президента США, на обеспечение людей чистой водой, медикаменты, продовольствие, приюты для беженцев и даже на денежные пособия нуждающимся.
Новая порция американской помощи выделается в рамках беспрецедентного по размерам пакета общим объемом почти 40 млрд долларов, который американский парламент одобрил для Украины в середине мая.
За несколько часов до Байдена о новом пакете помощи сказал в Брюсселе на встрече контактной группы по вопросам украинского кризиса министр обороны США Ллойд Остин. "Многое мы уже сделали, но тратить время впустую нельзя. [...] Сегодня мы активизируем поддержку украинских вооруженных сил", - сказал Остин.
Позже в среду Пентагон в пресс-релизе рассказал, что войдет в новый пакет. Это будут:
* еще 18 155-мм гаубиц с тягачами,
* 36 тыс снарядов к ним,
* неназванное число ракет к установкам HIMARS,
* четыре бронированных машины для эвакуации поврежденной техники,
* запчасти и "иное снаряжение".
По данным западной прессы, среди этого "иного снаряжения" могут оказаться, в частности, радиопередатчики для обмена шифрованными сообщениями и приборы ночного видения.
Кроме того, по некоторым неподтвержденным пока сведениям, американцы и британцы могут передать Украине установки противокорабельных ракет "Гарпун" наземного базирования.
Этот новый транш американской помощи Киеву будет рекордным: предыдущий, мартовский пакет стоил 800 млн долларов.
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