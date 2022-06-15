Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Евросолидарность") Петр Порошенко убежден, что подписание Минских договоренностей позволило Украине получить время для развития и укрепления Вооруженных сил и возобновления экономического роста.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", об этом Порошенко заявил в интервью журналисту Виталию Портникову для совместного проекта Радио Свобода, телеканалов "Эспрессо" и "Настоящее Время".

"Мы добились реализации того, чего хотели. Мы не верили путину, как не верим сейчас. Наша задача была во-первых отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь Вооруженных сил. Это была первая задача - и она была достигнута", - сказал Порошенко.

По его словам, "как говорил Сунь-цзы, самая главная победа в войне означает не военную победу, а искусство избежать войны".

"Вопрос можно ли вообще с Путиным избежать войны? Я хочу подчеркнуть, что за годы моего президентства эскалации до полномасштабного конфликта нам удавалось избежать. Я это не отношу только к своим преимуществам, но для Украины это была очень важная задача", - отметил нардеп.





Он добавил, что возможно "путин стал менее адекватным в 2022 году и перестал воспринимать украинские и глобальные мировые реалии".

"Возможно, это сыграло и с ним, и с россией очень злую шутку. В этой ситуации я могу настаивать - Украина точно победит, с Украиной сейчас весь мир. И чем быстрее Россия признает суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, тем меньше это будет иметь разрушительные последствия для России", - резюмировал Порошенко.