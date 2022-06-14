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АНАЛИТИКА

«Не на часі» кончилось. Почему Зеленскому лучше предъявить предателей, не дожидаясь победы

23:42 13.06.2022 |

Політика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Банковая очень боится любых вопросов о том, почему Украина подготовилась к большой войне хуже, чем могла бы.

На минувших выходных в соцсетях бурно обсуждался рассказ президента США Джо Байдена о том, что Владимир Зеленский "не хотел слышать" его предупреждений о российском вторжении. Тут важно не столько само это заявление, сколько реакция Банковой. Сергей Никифоров и Михаил Подоляк сразу же принялись опровергать Байдена. То есть фактически они (пускай не прямо, но это читалось между строк) обвинили президента США во лжи.

Эти обвинения растиражировала уже американская пресса. Например, газета The Washington Post подчеркнула, что "украинские официальные лица отвергли версию Байдена", и сослалась именно на заявления Никифорова и Подоляка.

А заявления эти составлены в стиле "сам дурак": оба представителя Банковой представили дело так, что это не Зеленский не хотел слышать Байдена, а наоборот, Байден не хотел слышать Зеленского. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров напомнил, что в последние месяцы перед 24 февраля Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и призвал западных партнеров ввести пакет превентивных санкций против России. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", подчеркнул Никифоров.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк творчески развил эту тему. "Бессмысленно в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно борется в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная", - заявил он. В буквальном понимании это означает, что поскольку Байден не сумел предотвратить полномасштабное российское вторжение в Украину, то любые претензии к Зеленскому бессмысленны: все претензии должны быть к Байдену.

Скандал на ровном месте

Итак, Банковая создала скандал, который не добавит позитива в отношения между Вашингтоном и Киевом. Самый главный вопрос тут: зачем это Зеленскому?

Отметим, что нервная реакция Банковой удивительна. Ведь все время после 24 февраля Вашингтон и Киев старательно демонстрировали единство действий и отсутствие разногласий. И Вашингтон тут старался по максимуму. Достаточно вспомнить, как три недели назад Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошли в Time 100 (сотню самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time). Статью про Зеленского для Time написал Байден, а про Залужного - председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"В лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости... Нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплочены, более решительны и более целеустремленны, чем когда-либо в последнее время. При поддержке США и наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории..." - в таких восхищенных выражениях писал Байден о Зеленском.

Казалось бы, после такого прекрасного пиара от президента США Банковая должны была бы делать все возможное, чтобы избегать любых публичных недоразумений между Вашингтоном и Киевом. И уж точно не имело никакого смысла раздувать скандал вокруг нескольких слов Байдена, которые предназначались сугубо американской аудитории в рамках предвыборной кампании демократов. (Напомним, что 8 ноября в США пройдут выборы членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов.)

Как рассказало агентство Bloomberg, 10 июня Байден выступил в Лос-Анджелесе на мероприятии, целью которого был сбор средств для Национального комитета Демократической партии и Фонда победы демократов. Байден напомнил, что он предупреждал о том, что Путин планирует вторгнуться в Украину. "Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он имел намерение пересечь границу. Не было никаких сомнений. А Зеленский не хотел этого слышать, и многие люди тоже", - сказал Байден.

Совершенно естественно, когда политик на предвыборном мероприятии подчеркивает, что он не плелся в хвосте событий, а наоборот, рискуя своей репутацией, предупреждал весь мир о грядущих катаклизмах. Можно было бы ругать Байдена, если бы он все придумал, но ведь все было именно так: он предупреждал, однако ему почти никто не верил, а многие вообще над ним смеялись. И Байден напомнил об этом не для того, чтобы задеть Зеленского и кого-то еще, а чтобы вызвать к себе у американцев больше симпатий и доверия и благодаря этому собрать побольше денег в предвыборный фонд демократов.

Чего испугался Зеленский

Банковая имела все возможности нивелировать негативный эффект от слов Байдена. Достаточно было подтвердить: действительно, все это знают, между Вашингтоном и Киевом были некоторые расхождения во мнениях, но после 24 февраля все это в прошлом, мы очень ценим достигнутый высокий уровень взаимопонимания и т.д.

Показательно, что посол США в Украине Бриджит Бринк, когда ее попросили прокомментировать слова Байдена, ответила, что "это не заслуживает быть новостью". Она акцентировала на нынешнем взаимопонимании между Вашингтоном и Киевом и заверила, что Байден "очень уважает" Зеленского за его лидерство во время войны с Россией.

Почему же Банковая поступила наоборот и раздула скандал вместо того, чтобы погасить его в зародыше? Судя по всему, тут главным мотивом оказался страх. Точнее, два больших страха.

Во-первых, это страх перед новыми, более серьезными информационными ударами со стороны Вашингтона. И это говорит о том, что идиллия в отношениях между Белым домом и Банковой, мягко говоря, наигранная. Байден воздерживался от критики Зеленского, потому что это было "не на часі" (как любят выражаться "позитивные блогеры Банковой"). Ему нужно было провести через обе палаты Конгресса свои законопроекты о пакете поддержки и ленд-лизе для Украины, и любая критика в адрес украинской власти тут могла помешать. Но обе эти инициативы уже стали законами, Байден получил источники финансирования помощи Украине на год вперед (до сентября 2023-го). Поэтому теперь он может себе позволить воспоминания, неприятные для Зеленского. И Банковая, можно предположить, считает это неизбежным. Иначе она не стала бы провоцировать Белый дом обвинениями в адрес Байдена.

Во-вторых, Банковая очень боится любых вопросов о том, почему Украина подготовилась к большой войне хуже, чем могла бы. Эти вопросы для власти очень болезненные - по-видимому, потому, что было много ошибок и много предательств. И в Белом доме, кстати, много знают на сей счет.

Признать не только факты, но и ответственность

А вопросы звучат все более остро.

Чем дольше идет война, тем сильнее в украинском обществе растет запрос на то, чтобы узнать - кто виноват в серьезных провалах перед войной и в самом ее начале. Прежде всего - почему российские войска так легко и быстро подошли с разных сторон к Киеву и одновременно прорвались из Крыма к Херсону и на восток до самого Мариуполя. Почему не было вовремя эвакуировано население западных пригородов Киева (Гостомеля, Бучи, Ирпеня), Херсонщины и Приазовья. И так далее по длинному списку.

Когда из телевизора убаюкивали, что война продлится несколько недель или один-два месяца, ответы Зеленского или Арестовича с Даниловым в стиле "не на часі", разберемся и всех накажем после победы, кое-как срабатывали. Но это время прошло. Одной из главных ошибок власти в информационном плане можно считать то, что она пропустила критический момент перехода к затяжной войне. Общество устало жить только надеждой на победу, оно хочет ответов, а власть не готова их давать. Это проблема, и если ее не решить, с каждым месяцем будет только хуже.

Если виноватые были, и они не наказаны, потому что "не на часі", означает ли это, что они до сих пор допущены к принятию решений? Что их новые ошибки могут негативно повлиять на ход военных действий?.. Здесь мало мало признать: да, некоторые решения были неадекватными. Нужно предъявить обществу наказание тех, кто виновен в этих решениях. Точно также мало признать, что среди "слуг народа" в Верховной Раде и местных советах, среди чиновников СБУ с генеральскими погонами оказались предатели. Нужно предъявить обществу наказание тех, кто протежировал этих предателей и привел их во власть. И общество не согласно откладывать эти вопросы до конца войны. Не согласно именно потому, что хочет убедиться - власть извлекла уроки из ошибок. Если нет наказания, то нет и ответственности, а значит, и уроки не выучены.

Однако власть боится признавать даже факты, не говоря уже о признании ответственности. Вместо этого представители власти - например, министр обороны Алексей Резников в интервью The Economist, или тот же Михаил Подоляк - подробно рассказывают о том, что было сделано, старательно избегая любых упоминаний обо всем, чего сделано не было.

К сожалению, такой подход способен вызвать у общества недоверие к власти. Вряд ли нужно доказывать, что во время войны доверие между властью и народом - необходимое условие победы.

 

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