Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов

Юрий Вишневский / Деловая столица

Вряд ли кто-то поверит, что украинские политики, помогающие российским миллиардерам бороться с западными санкциями, делают это бескорыстно.

Интересное интервью 9 июня дал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков изданию Forbes.ua. Напомним: Новиков получил свою должность по итогам конкурса два с половиной года назад, стал за это время самостоятельным игроком, наладил связи в Вашингтоне и имеет большие политические амбиции. С момента полномасштабного российского вторжения главной задачей НАПК стал поиск активов российских олигархов, которые Украина могла бы конфисковать. И это укрепило статус Новикова как политика.

Особенно большой резонанс вызвал рассказ Новикова о планах власти создать "российский фонд покаяния" и предоставить украинское гражданство российским олигархам украинского происхождения, таким как Михаил Фридман и Виктор Вексельберг.

Аргументы "за"

Острая тема оказалась вброшена в информпространство весьма хитро. С одной стороны, Новиков продемонстрировал свою роль в разработке государственной санкционной политики, как и в решении судьбы российских миллиардеров типа Фридмана и Вексельберга. При этом не постеснялся бросить камень в огород СБУ, рассказав, что еще три недели назад НАПК предало СБУ список российских и белорусских активов, которые можно конфисковать. "СБУ должна передать его на рассмотрение СНБО. Пока этого так и не произошло. Позавчера мы передали этот перечень Верховной Раде, надеемся, они отреагируют быстрее", - подчеркнул он.

С другой стороны, Новиков поделился с обществом планами власти, о которых сама власть до сих пор предпочитала помалкивать. А предоставить украинское гражданство Фридману и Вексельбергу - это не назовешь ерундой. Это очень серьезные действия с еще более серьезными последствиями. Но, поведав обществу об этих планах, глава НАПК не стал их критиковать, а наоборот, привел аргументы в защиту. Поэтому его не обвинишь в том, что он подрывает доверие к власти.

По словам Новикова, "если крупные российские бизнесмены хотят сохранить хоть что-нибудь из своих активов, у них нет другого выхода, кроме как публично осудить войну и путинский режим и принять участие в условном "российском фонде покаяния" на восстановление Украины". Как можно понять, речь идет о том, что в Украине будет создан некий фонд, куда российские олигархи смогут перечислить некие суммы, чтобы избежать конфискации своих активов. Новиков подчеркивает, что предполагается конфискация активов не только в Украине, но и в Евросоюзе и других странах.

"Во-первых, санкции будут наложены на всех российских олигархов. Если они не осудят публично войну, Путина и не признают территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс, они потеряют все имущество в Евросоюзе. Во-вторых, группа Ермака - Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц и возможную процедуру выхода из-под санкций, в том числе путем передачи средств или активов в "фонд покаяния". Пока эта идея обсуждается. Окончательное решение примет президент Украины", - пояснил глава НАПК.

Группа Ермака - Макфола - это Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, созданная Офисом президента Украины в марте; ее координатором является директор Института международных исследований им. Фримана Спогли в Стэнфордском университете (США) Майкл Макфол. Новиков является членом этой группы, поэтому его информация - это не слухи и не догадки, он говорит со знанием дела.

"Насколько мне известно, - сообщил он, - Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и в отношении других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, родившегося в Дрогобыче. Это налоги, что выгодно Украине. Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов - пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина в таких обстоятельствах".

Аргументы "против"

Прежде всего, сомнительно выглядят надежды, что российские олигархи типа Фридмана и Вексельберга перерегистрируют в Украине свои активы и это принесет Украине больше налогов. Например, если взять Фридмана и его "Альфа-Групп", то их украинские активы ("Альфа-Банк" (Украина), "Киевстар", ТМ "Миргородская" и "Моршинская") давно зарегистрированы в Украине. Но крупнейшие активы находятся в России: АО "Альфа-банк" (Россия), группа "АльфаСтрахование", "Росводоканал", X5 Retail Group и др. Кто-то в самом деле верит, что эти российские компании вдруг перестанут платить налоги в России и начнут платить налоги в украинский бюджет? Более правдоподобной фантастикой может выглядеть разве что предположение о том, что все эти компании вывесят на своих московских офисах украинские флаги и плакаты "Путин - убийца".

Также нужно четко понимать, что Фридман - прямой соучастник Путина в войне против Украины и против Запада на информационном фронте. Цели Фридмана и Путина полностью совпадают в том, чтобы избавить российских миллиардеров от западных и украинских санкций.

При это Фридман фактически оправдывает Путина. Свою оценку путинской "спецоперации" он выразил словами: "Я убежден, что война никогда не может быть ответом". То есть Фридман вместе с Путиным считает полномасштабное российское вторжение ответом на какие-то действия Украины, только - неправильным ответом, дескать, отвечать нужно было как-то по-другому. Украина и Запад расценивают эту войну совсем не так: никакой вины Украины в этой войне нет. И точка. К примеру, президент США Джо Байден постоянно называет эту войну "преднамеренной и неспровоцированной" (premeditated and unprovoked), а также "войной по выбору" (war of choice), подчеркивая, что Украина и Запад никоим образом не подталкивали Путина к этой войне, он сам выбрал путь войны. А Фридман называет войну "ответом". Уже одного этого достаточно, чтобы послать его вслед за русским кораблем.

Но Фридману захотелось пойти дальше. В интервью Bloomberg Businessweek он совершенно наглым и подлым образом поиздевался над западной и украинской политикой санкций против российских олигархов.

Для контраста приведем, как сформулировал эту политику глава НАПК Александр Новиков. "Первоочередная цель - побуждать российских олигархов к прекращению финансирования российской военной кампании против Украины, - поясняет он. - Цель санкций - и это предусмотрено документами группы Ермака - Макфола - разрушить административную вертикаль в РФ. Поэтому приоритетность наложения санкций выстроена следующим образом: Путин - олигархи - чиновники высшего уровня - органы "авторитарной инфраструктуры": силовики, судьи, прокуроры и так далее. Всего десять категорий... Один из критериев соучастия в войне - если твоя компания платит большие суммы налогов в бюджет РФ. Собственно, в документах Ермака - Макфола прямо говорится, что под санкции могут попасть все участники российского списка топ-100 самых богатых от Forbes".

А вот что говорит Фридман: "Если люди, которые у власти в Евросоюзе, считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Значит, те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего".

То есть Фридман пытается вбросить в западное общественное мнение альтернативную версию: дескать, санкции придумали идиоты, которые считают, что они побудят олигархов заставить Путина прекратить войну. Хотя на самом деле такой идиотской версии не выдвигали ни лидеры ЕС, ни Джо Байден, ни Борис Джонсон, ни Владимир Зеленский. Запад и Украина в один голос говорят о том, что цель всех экономических санкций против РФ (включая и санкции против российских олигархов) заключается в том, чтобы нанести максимальный экономический ущерб России, чтобы ослабить ее военные возможности.

Цель Фридмана абсолютно понятна и прозрачна: дайте мне украинское гражданство, чтобы я и мои компании избавились от западных и украинских санкций, а я в благодарность за это перечислю пять копеек в "фонд покаяния", после чего мои российские компании смогут спокойно работать и пополнять российский бюджет, чтобы Россия и дальше спокойно бомбила украинские города, а я дальше спокойно изображал несогласие с Путиным, рассказывая, что война - это неправильный ответ.

И еще аргументы "против"

На Западе очень настороженно относятся к контактам украинской власти с российскими олигархами. Кто не верит - может почитать британскую The Times за 8 июня, которая рассказала, как юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от главы фракции "слуг народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, чтобы через суды отменить санкции Евросоюза и Великобритании против Абрамовича.

В глазах Запада (тут мнения западных правительств и западных обывателей, по-видимому, совпадают) все это выглядит очень некрасиво. Вряд ли кто-то поверит, что украинские политики, помогающие российским олигархам типа Абрамовича, Фридмана, Вексельберга бороться с западными санкциями, делают это бескорыстно. И Запад тут оказывается в роли всего лишь инструмента рэкетирской схемы: одни участники схемы создают руками Запада крупную проблему российским миллиардерам, а затем другие участники схемы помогают эту проблему решить.

Если олигархи типа Фридмана и Вексельберга начнут получать из рук Зеленского украинское гражданство, то западная пресса будет писать об этой схеме в совершенно негативном для Украины ракурсе. И это может подорвать всю западную политику санкций против России. То есть за пять копеек, которые заплатят российские олигархи в "фонд покаяния", мы можем потерять всю западную поддержку на фронт экономической войны. И все это - только ради того, чтобы Фридман профинансировал лояльный власти политпроект в своем родном Львове, а Вексельберг - в Дрогобыче?

Даже если все подобные подозрения несправедливы, убедить в этом украинское общество будет нелегко. Оно тридцать лет со всех утюгов слышало, что "все крадут", "коррупция", "олигархи" и т.п. И если теперь власть сама свяжет себя в общественном сознании с российскими олигархами, то при всех мнимых выгодах это может оказаться для Зеленского губительным решением.