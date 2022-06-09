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Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг рекомендовал парламенту принять за основу и в целом правительственный законопроект №7418 об отмене пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобтли, с 1 июля.
Проект документа поддержали 19 членов комитета, четверо воздержались.
Помимо этого, законопроект будет предусматривать норму о разрешении правительству предоставить зеркальные льготы на пошлины на иностранные товары, где установлены нулевые пошлины на аналогичные украинские позиции. Речь идет о взаимном признании либерализации условий торговли, в частности, в ЕС.
Как отметил в ходе дискуссии замминистра финансов Юрий Драганчук, правительство разрабатывает законопроект об упрощенном растаможивании авто через "Дию".
Как сообщалось, законопроект №7418 с поправками в Налоговый кодекс и другие законы о возврате всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Он также предлагает возобновить налогообложение, которое было отменено законом №2142, для товаров, которые ввозятся плательщиками единого налога первой-третьей группы, поскольку в среднем в месяц бюджет по этой льготе теряет около 3 млрд грн ввозной пошлины.
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