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Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
22:58 08.06.2022 |
В Европарламенте считают, что ЕС следует предоставить Украине статус кандидата на членство в объединении. Об этом говорится в резолюции о внешней политике и политике по безопасности и обороне ЕС "после агрессивной войны России против Украины", принятой евродепутатами на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 8 июня. За резолюцию проголосовали 438 парламентариев, 65 - высказались против, еще 94 - воздержались, сообщает корреспондент DW.
Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что "Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС в качестве четкого политического сигнала солидарности с народом Украины". Речь идет о декларации неформального саммита ЕС в Версале. Она, впрочем, была очень осторожной в формулировках, признала лишь европейские стремления Украины и добавила, что страна входит в европейскую семью народов.
Напомним, что ранее Европарламент лишь призывал ЕС "работать в направлении предоставления Украине статуса кандидата". В нынешней резолюции упоминаются также "европейские стремления Молдовы и Грузии". Эти страны, как известно, подали свои заявки вслед за Украиной. Впрочем, рекомендации предоставить им статус кандидата в нынешней резолюции нет.
Европарламент просит оружие для Украины
Европарламент рекомендовал "без промедлений предоставить оружие в соответствии с нуждами, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержания мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной". В рамках этого инструмента Евросоюз уже выделил 2 млрд евро на поставку оружия для Киева.
Резолюция также призвала подтвердить, что "Украина, как и любая другая страна, имеет суверенное право самостоятельно принимать решения о своих политических альянсах и экономической интеграции, без вмешательства других стран". Евродепутаты рекомендовали поддержать и "расследование военных преступлений, совершенных Россией в Украине, включая призыв к специальному трибуналу ООН". Слова "Россией" не было в начальном тексте, его внесли поправкой, поддержанной 314 евродепутатами при 260 проголосовавших против.
По мнению Европарламента, ЕС следует ввести вторичные санкции в отношении организаций и третьих стран, помогающих России обходить санкции. Резолюция призывает и детально изучить влияние ограничительных мер на Россию.
Помочь Украине нанести поражение РФ
Евродепутаты из фракции социал-демократов предложили несколько поправок к резолюции, касающихся России.
"Стратегическая цель свободного мира - помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее международно признанной территорией", - говорится в резолюции. Социал-демократы хотели избежать слов о поражении России, и их поправка говорила о подрывании способности РФ "угрожать территориальной целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем". Впрочем, эту поправку не поддержали.
Также сохранился первоначальный текст резолюции, говорящий, что отсутствие "адекватной" реакции на "российские агрессии против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году побудили Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, включая полномасштабное вторжение в Украину".
При этом социал-демократам удалось заменить пункт проекта, говоривший, что Владимир Путин за время своего президентства превратил Россию в "тоталитарное государство-изгоя". За то, чтобы оставить этот текст, проголосовали 229 евродепутатов. Но 330 их коллег поддержали замену этого пункта следующим: "Агрессивная война РФ против Украины и ее атаки на европейский мирный порядок проходят на фоне жестких репрессий против гражданского общества и политической оппозиции в России, направленных на выживание все более тоталитарного режима". Это уже второй раз после начала войны, когда попытка назвать Россию "государством-изгоем" не нашла поддержки в Европарламенте.
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