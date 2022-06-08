За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7437, который направлен на поддержку заемщиков, лишившихся имущества вследствие полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины.

Как передает Укринформ, об этом идет речь на сайте ВР.

Законопроектом предложено на время военного положения и на 30-дневный период после его окончания (или отмены) прекратить начисление процентов по кредитам и ипотеке, если движимое или недвижимое имущество было приобретено на эти средства, но уничтожено в результате боевых действий. Речь идет об имуществе, восстановление которого невозможно или требует капитального ремонта и реконструкции.

Кроме того, законопроектом рекомендуется банкам и другим финансовым учреждениям отнести к телу кредита проценты, уплаченные до вступления в силу этого закона заемщиками, утратившими имущество.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада приняла законодательные изменения, которыми освободила заемщиков от юридической ответственности за просрочку уплаты кредита на период военного, чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения. Впрочем, вопрос начисления процентов за указанный период не был урегулирован.