Всемирный банк одобрил допфинансирование Украины почти на $1,5 млрд

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере $1,49 млрд в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине, говорится в собщении банка на его сайте в ночь на среду.

"Средства по данному проекту будут использованы для выплаты зарплаты государственным служащим и учителям", – отмечается в релизе.

Согласно ему, проект получил финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии; параллельное финансирование от Италии и ожидаемые будущие гарантии, включая Данию.

Проект также софинансируется вкладами в новый многосторонний донорский трастовый фонд (MDTF) от нескольких государств, включая Швейцарию.

"Группа Всемирного банка продолжает принимать быстрые меры, чтобы поддержать Украину и ее народ во время войны, которая разрушает страну", – приводятся в сообщении слова президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

По его словам, ВБ работает с партнерами-донорами, чтобы мобилизовать необходимую финансовую поддержку и используя гибкость различных существующих финансовых инструментов, чтобы помочь обеспечить украинцев постоянным доступом к медицинским услугам, образованию и социальной защите.

"Сохранение этих основных услуг и способности правительства их предоставлять важны для предотвращения дальнейшего ухудшения условий жизни и бедности в Украине, учитывая уже причиненные войной страдания людям", – отметил Региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи. Он добавил, что сохранение действенных возможностей правительства станет фундаментом любого восстановления и реконструкции в будущем.

Банк напомнил, что это новое финансирование является частью пакета поддержки более $4 млрд, который мобилизует ВБ, и около $2 млрд из этих средств уже было выплачено.

С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году обязательства банка перед страной достигли почти $16 млрд в около 90 проектах и программах, включая принятый сегодня проект.