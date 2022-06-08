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Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата
08:17 08.06.2022 |
Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС, которые встретятся на саммите 23-24 июня, предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС и закупить для Украины оружие для отражения российской агрессии.
Об этом во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге заявил председатель Комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер, который представил проект совместного доклада комитета и подкомитета по вопросам безопасности и обороны относительно влияния агрессивной войны россии против Украины на Общую политику ЕС по безопасности и обороне, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
Макалистер изложил восемь пунктов рекомендаций Европейского парламента для участников саммита ЕС. Все они так или иначе связаны с ситуацией в Украине, при этом три - прямо затрагивают ее интересы.
«Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинской властью, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины... Мы рекомендуем также обеспечить широкий мониторинг применения санкций ЕС, чтобы укрепить возможность Европейской комиссии по имплементации ограничительных мер», - сказал глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам.
Он отметил, что сегодня весь мир проходит через период нового геополитического самоопределения. Проблемы, возникшие в результате агрессивной войны россии против Украины, далеко выходят за пределы трагической ситуации, которая разворачивается в регионе, поскольку перед вызовом предстала вся Европа, добавил он.
Макалистер напомнил, что Европарламент последовательно выступал за повышение эффективности Общей политики ЕС по безопасности и обороне. Агрессия россии против Украины показала, что Европейский Союз должен быть срочно обеспечен средствами и инструментами для ответа на глобальное стратегическое соперничество и на сложные угрозы в сфере безопасности.
«В наших рекомендациях для Совета ЕС и для высокого представителя мы оцениваем инициативы ЕС в этой сфере и предоставляем конкретные предложения для продвижения вперед. Мы сформировали восемь ключевых пунктов, которые должны быть учтены во время встречи Европейского совета 23-24 июня, а также на следующем саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня», - отметил европейский политик.
Среди упомянутых предложений, прямо касающихся Украины, в докладе указаны следующие:
- быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;
- пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Общей политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для предоставления надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;
- быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласование положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;
- пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;
- активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации Общей внешней политики и политики безопасности (СFSP) и Общей политики по безопасности и обороне (CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира;
- обеспечение Общей политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности.
Совместный доклад Комитета иностранных дел и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента будет вынесен на голосование во время пленарного заседания ЕП в Страсбурге завтра, 8 июня, во второй половине дня.
Как сообщалось, 24 февраля россия начала неспровоцированную войну против Украины, совершает массированные обстрелы и бомбардировки украинских городов и сел, совершает репрессии против мирного населения на временно захваченных территориях.
С начала российского вторжения Европейский Союз и его страны-члены проявили солидарность с Украиной, предоставили ей политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь.
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